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BŞEÜ’de İHA pilotluğu eğitimleri başladı

30.12.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova Model Uçak Kulübü ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) arasında Eğitmen Suat Gök’ün geliştirdiği eğitim uçağı modelinin, üniversitede ‘İnsansız Hava Araçları Pilotluğu’ (İHA) eğitimlerinde kullanılması adına bir iş birliği çalışması yapıldı.

BŞEÜ’de İHA pilotluğu eğitimleri başladı

Protokol çerçevesinde ilerleyen süreçlerde tasarım geometrisi ortak çalışmalarla geliştirilecek olan başlangıç modelleri, ’Bilge Edebali’ ismiyle kullanıma sunulacağı bilgisi verildi. Bu çerçevede Eğitmen Suat Gök ile birlikte Orhangazi Havacılık ve Eğitim Kulübü Yöneticisi Bülent Aydın bir tanıtım ve eğitim günü düzenledi. Statta öğrencilerin hobiciliğe başlamaları için düzenlenen uçuş gösterisine BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir’de katılım sağladı.

Düzenlenen etkinlik sonrasında, AR-GE projelerini destekleme adına seri üretiminin BŞEÜ’de CNC routerlarla yapılacağı eğitim uçaklarının uçuş eğitmenlerine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cenk Karakurt tarafından bir plaket verildi.

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