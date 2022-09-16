BSH, en yeni ev aletlerini İFA fuarında tanıttı

İSTANBUL (AA) - Ev aletleri üreticisi BSH, en yeni ev aletlerini Berlin'de gerçekleştirilen İFA fuarında tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BSH'nin yaratıcı ve teknolojik çözümler sunan ürünleri Home Connect uygulaması sayesinde uzaktan kontrol edilebiliyor, birbirleriyle iletişime geçebiliyor, dokunmatik olarak ekranda kullanılabiliyor ve sesli asistanlar ve akıllı saatlerle destekleniyor.

Uygulama, ev aletlerini sadece açıp kapatmakla kalmıyor, program seçimini, zamanlayıcı ayarlamayı, ev aletini Eco moduna almayı ve çok daha fazlasını sağlıyor.

- Kullanıcıyı duyan, anlayan ve uygulamaya geçen yeni fırın serisi

Akıllı teknolojiyle pişirme özelliği taşıyan Siemens iQ7000'in sahip olduğu sensör teknolojisi, geri bildirimi ve akıllı algoritmaların kombinasyonu, yemek pişirme ve kızartma konusunda bireysel pişirme tercihlerine göre kişiselleştirilebiliyor ve bu sayede kullanıcının optimum sonuçlar elde etmesini sağlıyor. Ayrıca iQ7000'in içerisinde bulunan kamera sayesinde kullanıcılar, pişirme işlemlerini gerçek zamanlı olarak Home Connect uygulaması üzerinden takip edebiliyor ve tercihlerine göre yine aynı uygulama üzerinden fırını kapatabiliyor.

BSH'nin en yeni fırın serisi Bosch Series 8'e eklenen AirFry modu ve AirFry tepsisi, çok daha az yağla yemeklerin sağlıklı şekilde kızartılmasına olanak sağlıyor.​​​​​​​ Bosch Series 8'in sahip olduğu yeni buharlı pişirme fonksiyonu sayesinde gıdalar, maksimum 120 derece olacak şekilde ısıtılarak besin değerleri korunuyor.

- "Bugün ne pişirsem" derdine ve gıda israfına son veren No Frost buzdolabı

Mutfaktaki en büyük yardımcılardan biri olacak BSH'nin yeni No Frost buzdolabı, içerisinde bulunan malzemeleri tespit edebilme özelliği sayesinde gereksiz alışverişin ve gıda israfının önüne geçiyor.

Yeni No Frost buzdolabı, Home Connect bağlantısı aracılığıyla buzdolabının içerisinde bulunan malzemelerle pişirilebilecek yemek tavsiyelerinde bulunuyor ve kullanıcıların bir sonraki market ziyaretleri için alışveriş listesi oluşturuyor.

