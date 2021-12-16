BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi, dünyanın yarısını Türkiye’den yönetiyor

İSTANBUL (AA) - BSH Grubu’nun 130 ülkeyi kapsayan ve Türkiye’den yönetilen Gelişen Pazarlar Bölgesi, 2021 yılını yüzde 12 dolayında bir büyüme ve yaklaşık 2 milyar avroluk bir ciroyla kapatmayı hedefliyor.

BSH'den yapılan açıklamaya göre, bölgede 11 fabrikada yaklaşık 11 bin çalışan bulunuyor. Gelişen Pazarlar Bölgesi BSH Grubu’nun toplam üretiminin yüzde 22’sini gerçekleştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Rudolf Klötscher, Gelişen Pazarlar Bölgesi'nin pandeminin başlangıcında meydana gelen zorlukların başarıyla üstesinden geldiğini ve genel satış gelirlerini önemli ölçüde artırdığını belirterek, "Gelişmekte olan ekonomiler, gelişmiş ekonomilerden daha hızlı büyümeye devam ediyor ve dünya gayri safi hasılasındaki paylarını artırıyor. Biz de BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi olarak 2021 yılında güçlü büyümemizi sürdürdük. Belirsizlikler ve küresel pandeminin zorluklarını tüm çalışanlarımızın olağanüstü katkısı ve bağlılığı ile başarıyla aştık. Tüketicilerin evlerinde ve mutfaklarında geçirdikleri zamanın artmasıyla sektörümüz önemli bir büyüme yaşadı. Kovid-19 sırasında değişen tüketici davranışları yeni fırsatlar sunuyor. Hijyen ve sağlığa yönelik yeni trendin sürmesini bekliyoruz. Güçlü marka portföyümüz, yenilikçi ürünlerimiz ve dijital çözümlerimiz tüketicilerin istek ve beklentilerini karşılamamızı sağladı.” açıklamasında bulundu.

BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi CFO’su ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sedef Ataman da dijitalleşme konusunda büyük başarılar elde ettiklerini aktararak, “Farklı pazarlarda, çeşitli yeniliklere büyük yatırımlar yaptık ve dijitalleşme konusunda büyük başarılar elde ettik. Dijitalleşme ve doğrudan müşteriye dokunan kanallar (D2C) başarımızda ve büyümemizde önümüzdeki dönemde en önemli unsurlardan biri olmaya devam edecek. BSH'nin e-ticaret hacmi geçen yıl yüzde 25 büyüdü. Tüketiciler tavsiye almak ve evden uygun bir cihazı seçmek için on-line araçları giderek daha sık kullanmaya başladı. Home Connect dijital ekosistemi, BSH'nin önde gelen bağlantılı ev aletleri üreticisi konumunun daha da genişlemesini ve yapay zekanın geleceğe yönelik kullanımını destekledi. Home Connect gibi inovatif girişimlerimizle yalnızca tüketici ihtiyaçlarını daha etkin bir şekilde karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda kaynakları da korumaya devam edeceğiz. Geçen yıl yakaladığımız olumlu ivmenin süreceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Afrika'ya fabrika açılıyor

BSH Grubu, Afrika'daki ilk fabrikasının açılacağını da duyurdu. Mısır’da yapılacak olan fabrikanın inşaatı 2022'de başlayacak ve 2024'te faaliyete geçecek. BSH yeni pişirme fabrikası için yaklaşık 30 milyon avro yatırım yapacak. Fabrikanın kapasitesi, Afrika ve Orta Doğu'daki tüketiciler için özel olarak geliştirilmiş, yılda 350 binden fazla cihazın üretimi için tasarlandı. Başkent Kahire’ye yakın 10. Ramazan Şehri'nde bulunan 30 bin metrekarelik tesis, şirketin dünya çapındaki 13. pişirme fabrikası olacak. Son teknoloji fabrika, BSH'nin verimlilik ve sürdürülebilirlik konusundaki yüksek standartlarına uygun olacak ve karbon nötrlüğü elde edecek.

BSH Grubunun dünyadaki en önemli 3 merkezinden biri de Çerkezköy’de bulunuyor.

Bölgede 2021 yılında Ar-GE’ye yapılan yatırım toplam satış gelirinin yüzde 5,1'i seviyesindeydi.

