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BTSO Başkanı Ateş Cumhurbaşkanlığı’nda toplantıya katıldı

BOLU HABERLERİ  | 26.01.2020 17:37 | Son Güncelleme

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve TOBB Tahkim Divanı Başkan Yardımcısı Türker Ateş, TOBB Tahkim Divanı ile birlikte T.C.

BTSO Başkanı Ateş Cumhurbaşkanlığı’nda toplantıya katıldı

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve TOBB Tahkim Divanı Başkan Yardımcısı Türker Ateş, TOBB Tahkim Divanı ile birlikte T.C. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu’na yapılan çalışma ziyaretine katıldı.
Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum’un başkanlığında, Hukuk Politikaları Kurulu Üyeleri Uğur Kızılca ve Ömer Serdar Atabey’in de iştirakiyle gerçekleştirilen toplantıda tahkim hukukuna ilişkin karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu.
Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan toplantı öncesinde TOBB Tahkim Divanı TOBB İkiz Kuleler’de olağan toplantısını gerçekleştirdi. Tahkim Divanı Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında yapılan toplantıda Tahkim Divanı’nın gündemindeki hususlar görüşülerek karara bağlandı.

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