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  4. Bu da protokol kuralları kursu

Bu da protokol kuralları kursu

KÜTAHYA HABERLERİ  | 09.01.2020 10:25 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde protokol kuralları kursu açıldığı bildirildi.Altıntaş Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ’’İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürlerimiz Seyfullah Özdemir ve Fırat Annak tarafından okul idarecilerine verilen protokol kuralları kursumuz devam etmektedir.

Bu da protokol kuralları kursu

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde protokol kuralları kursu açıldığı bildirildi.
Altıntaş Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ’’İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürlerimiz Seyfullah Özdemir ve Fırat Annak tarafından okul idarecilerine verilen protokol kuralları kursumuz devam etmektedir. Kurs kapsamında Şube Müdürlerimiz tarafından devlet protokolü ve kurumsal nezaket kuralları en ince ayrıntılarına kadar katılımcılara anlatıldı. Özel alandan sosyal alana ve kamusal alana kadar tüm alanlarda uyulması gereken nezaket ve protokol kuralları konusunda katılımcıları bilgilendiriliyor. Kursumuz devam etmektedir’’ denildi.

Bu da protokol kuralları kursu

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