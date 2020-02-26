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Bu ilçede internet bedava

BİLECİK HABERLERİ  | 26.02.2020 18:18 | Son Güncelleme

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde belediye tarafında çarşı meydanı sınırlar içinde bulunan belirli noktalara Kablosuz Bağlantı Alanı (Wi-Fi) cihazları yerleştirildi.

Bu ilçede internet bedava

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde belediye tarafında çarşı meydanı sınırlar içinde bulunan belirli noktalara Kablosuz Bağlantı Alanı (Wi-Fi) cihazları yerleştirildi. Bu cihazlar sayesinden vatandaşlar ücretsiz internet kullanabilecek.
Sosyal Belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına hız kesmeden devam eden Pazaryeri Belediyesi, ilçedeki vatandaşlara ücretsiz internet hizmeti sunabilmek amacıyla çarşı meydanı sınırları içinde bulunan belirli noktalara Wi-Fi cihazları yerleştirdi. İlçede bulunan Fatma Koç Parkı ve etrafında belirli noktalara kurulmuş internet altyapısıyla ücretsiz Wi-Fi hizmeti veren Pazaryeri Belediyesi, ilerleyen zamanlarda hizmet ağını geliştirmeyi hedefliyor.

"Pazaryeri’mizde ücretsiz ve güvenli olarak internet sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz"
Konu ile ilgili açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçeye ücretsiz ve güvenli olarak internet vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmak, ülke ve dünya gündemini güvenli ve ücretsiz olarak takip edebilmelerini sağlamak amacıyla ilçemiz çarşı meydanına ücretsiz internet noktaları oluşturduk. Çağımızda birçok konuda bilgilenmek amacıyla kullanılan interneti Pazaryeri’mizde ücretsiz ve güvenli olarak sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdilik Çarşı Meydanı’nda vermeye başladığımız Wi-Fi hizmet ağını ilerleyen zamanlarda daha da genişleterek Pazaryeri Belediyesi olarak her zaman yeniliklere öncü olmak amacıyla adım atmaya devam edeceğiz" dedi.
Ücretsiz Wi-Fi yaralanma yolları hakkında bilgi veren Tekin, "Telefonunuzun Wi-Fi özelliğini açın. Mevcut şebekeler bölümüne gelen ‘PAZARYERI BELEDIYESI’ Wi-Fi ağına bağlanın. Açılan internet sayfasından ’yeni kullanıcı’ seçeneğini seçin. Telefon numaranızı girin ve kendinize ait bir şifre oluşturun. Telefonunuza gelen SMS doğrulama kodunu onaylayın. Kullanıcı girişi yaparak ücretsiz Wi-Fi hizmetimizden yararlanın" diye konuştu.

Bu ilçede internet bedava

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