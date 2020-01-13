Bu ilçede ‘kaz tiridi’ talebine yetişilemiyor

Samsun’un Kavak ilçesinde yöresel bir lezzet olan ‘kaz tiridi’ne talep oldukça fazla. Vatandaşlar Tirit Evine rezervasyonla geliyor.

Kaz tiridi Samsun’un iç bölgelerinde oldukça yoğun bir şekilde tüketiliyor. Asarcık, Kavak, Ladik ve Vezirköprü’de çokça yapılıp tüketilen tirit için Kavak’ta Kavak Belediyesine ait 2 adet tesis bulunuyor. İlçede bulunan Tirit Evi, özellikle kış aylarında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Tirit Evinde yer bulmakta zorlanan vatandaşlar rezervasyonla kendilerine yer ayırıyorlar. Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, artan talepleri karşılamak için Tirit Evinin önündeki alanı büyüterek, 80 kişilik bir alan oluşturmaya başladıklarını açıkladı.

“Başka illerden de buraya tirit yemeye geliyorlar”

Tirit Evini büyüterek daha çok vatandaşa hizmet vereceklerinin altını çizen Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Tirit, Samsun’un iç bölgeleri yani Asarcık, Kavak, Vezirköprü ve Ladik’in kışın muhabbet yemeği ve ortak kültürümüzdür. Bu Kavak’ta daha yoğun yapılıyor. Bildiğim kadarıyla Türkiye’de Tirit Evi olarak bir yer sadece Kavak’ta var diye biliyoruz. Özellikle kışın kasımdan hazirana kadar Tirit Evinde akşamları komple dolu oluyor. Vatandaşlarımız rezervasyonla geliyorlar. Kavak’ın kaz tiridi tadını burada tatmayı tercih ediyorlar. Hatta bu tesis yetmiyor. Tesisin ön tarafında 80 kişiye hitap edecek şekilde çalışma yapıyoruz. 1 hafta içerisinde tesisi büyüteceğiz. Sadece Samsun değil başka illerden de buraya tirit yemeye geliyorlar. Hala tirit yemeyenler varsa bu tadı denemelerini öneriyorum” dedi.