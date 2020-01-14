Bu kentte çocukların sözü geçiyor

Çorlu Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamında kurulan Çocuk Meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya katılan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Çocuk Meclisimiz ile el ele vererek Çorlu’yu güzelleştireceğiz” dedi.

Çorlu Belediyesi Çocuk Meclisi’nin kurulması için yürütülen çalışmalar tamamlanarak Çorlu Kaymakamlığı ve Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte hayata geçirildi. Çorlu’da eğitim - öğretim veren resmi ve özel ortaokulları temsil edecek öğrenciler belirlenerek Çocuk Meclisi’ndeki yerlerini aldı. Çocuk Meclisi üyeleri önce tanışma ve bilgilendirme toplantısında ardından da ilk meclis toplantısında bir araya geldi. Düzenlenen ilk toplantı ile meclis başkanı, başkan vekilleri ve komisyon üyeleri belirlendi. Çorlu Çocuk Meclisi toplantısına Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri de katıldı.

Meclis Başkanı Zeynep Naz Kınay seçildi

Başkan adaylarının belirlenmesiyle çocuk meclisi üyeleri yaptıkları oylama sonucu Meclis Başkanı olarak Zeynep Naz Kınay’ı seçtiler. 1. Başkan Vekili Zeynep Ceren Özmen, 2. Başkan Vekili ise Aslı Nur Pakna seçildi. Çocuk Meclisi başkanı seçilen Zeynep Naz Kınay, “Meclise başkan seçildiğim için çok mutluyum. İnanıyorum ki arkadaşlarımızla hep birlikte kentimiz için güzel çalışmalar yapacağız. Belediyemize ve Başkanımız Ahmet Sarıkurt’a bizlere bu imkânı tanıdıkları için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.