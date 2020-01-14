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  4. Bu kentte çocukların sözü geçiyor

Bu kentte çocukların sözü geçiyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 14.01.2020 14:49 | Son Güncelleme

Çorlu Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamında kurulan Çocuk Meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Çorlu Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamında kurulan Çocuk Meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya katılan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Çocuk Meclisimiz ile el ele vererek Çorlu’yu güzelleştireceğiz” dedi.
Çorlu Belediyesi Çocuk Meclisi’nin kurulması için yürütülen çalışmalar tamamlanarak Çorlu Kaymakamlığı ve Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte hayata geçirildi. Çorlu’da eğitim - öğretim veren resmi ve özel ortaokulları temsil edecek öğrenciler belirlenerek Çocuk Meclisi’ndeki yerlerini aldı. Çocuk Meclisi üyeleri önce tanışma ve bilgilendirme toplantısında ardından da ilk meclis toplantısında bir araya geldi. Düzenlenen ilk toplantı ile meclis başkanı, başkan vekilleri ve komisyon üyeleri belirlendi. Çorlu Çocuk Meclisi toplantısına Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri de katıldı.

Meclis Başkanı Zeynep Naz Kınay seçildi
Başkan adaylarının belirlenmesiyle çocuk meclisi üyeleri yaptıkları oylama sonucu Meclis Başkanı olarak Zeynep Naz Kınay’ı seçtiler. 1. Başkan Vekili Zeynep Ceren Özmen, 2. Başkan Vekili ise Aslı Nur Pakna seçildi. Çocuk Meclisi başkanı seçilen Zeynep Naz Kınay, “Meclise başkan seçildiğim için çok mutluyum. İnanıyorum ki arkadaşlarımızla hep birlikte kentimiz için güzel çalışmalar yapacağız. Belediyemize ve Başkanımız Ahmet Sarıkurt’a bizlere bu imkânı tanıdıkları için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Kentimiz için aktif rol alacaklar”
Gençlik ve Spor Komisyonu, Bilim, Sanat ve Kültür Komisyonu, Doğa ve Çevre Komisyonu olmak üzere toplamda üç farklı kolda çalışacak meclis üyelerinin belirlenmesiyle devam eden toplantıda Çocuk Meclisi üyeleri geleceğe dair çalışabilecekleri fikirlerini anlatarak görüş alışverişinde bulundular. Komisyon üyelerinin belirlenmesinin ardından 7 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek toplantının gündem maddeleri belirlendi.
Çocuk Meclisi toplantısına katılarak açılış konuşmasını yapan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Kentimizde yaşayan siz değerli çocuklarımızın taleplerini ifade etmelerini, gerçekleşecek projelerde ve yeniliklerde aktif rol almalarını sağlayacak olan projemiz Çocuk Meclisi’nin ilk toplantısını gerçekleştiriyor olmaktan çok mutluyum. Bu meclis sıralarında oturuyor olmanız sizlerin fikirlerini önemsediğimizin, şehrimizle ilgili düşüncelerinize değer verdiğimizin bir göstergesi. Çocuk dostu bir kent olmaktan gurur duyuyoruz. Siz sevgili çocuklarımızla gurur duyuyoruz. Çorlu Kaymakamlığımız ve Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte hayata geçirdiğimiz Çocuk Meclisi’mizin güzel işlere imza atacağına yürekten inanıyorum. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum ve başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.
Dört yıl süresince görev yapacak olan Çorlu Belediyesi Çocuk Meclisi her ay gerçekleştireceği toplantılarda çeşitli projeler üzerine fikirler üretecek ve komisyonlarca yapılmakta olan çalışmaların sürekliliğini sağlayacak.

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