Bu kez olmadı! City'ye Haaland da yetmedi

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında şampiyonluk adaylarından Manchester City, zorlu Villa Park deplasmanında Aston Villa'ya konuk oldu. İki takımın büyük mücadelesine sahne olan müsabakada sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan taraf ev sahibi Aston Villa oldu. Bu sonuçla birlikte Manchester City bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini tadarken, Villa Park'taki galibiyet hasretini de 4 sezona çıkardı.

NICOLAS JACKSON SAHNEYE ÇIKTI, CİTY HAALAND İLE YANIT VERDİ

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Aston Villa oldu. Mücadelenin henüz 6. dakikasında Nicolas Jackson ile fileleri havalandıran ev sahibi ekip, maça 1-0 öne başladı ve soyunma odasına da bu üstünlükle girdi. İkinci yarıya daha etkili başlayan Manchester City, 52. dakikada Norveçli golcüsü Erling Haaland'ın kaydettiği golle skora 1-1'lik eşitliği getirdi.

JACKSON BİR KEZ DAHA AĞLARI HAVALANDIRDI

Yedikleri golün ardından oyundaki ağırlığını hissettiren Aston Villa'da gecenin yıldızı Nicolas Jackson 60. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Senegalli forvet, kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak Aston Villa'yı yeniden öne geçirdi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

MANCHESTER CITY 21 PUANDA KALDI

Bu mağlubiyetin ardından ligdeki ilk yenilgisini alan Manchester City 21 puanda kalırken, lige kötü başlayıp ilk 4 haftada yalnızca 1 puan toplayabilen Aston Villa ise bu kritik galibiyetle puanını 11'e yükseltti. Premier Lig'in bir sonraki haftasında Manchester City sahasında Brighton'ı konuk edecek, Aston Villa ise evinde Fulham'ı ağırlayacak.