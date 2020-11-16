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Bu mutfakta engel olmayacak

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 16.11.2020 17:13 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Afyonkarahisar’da sosyal gastronomi alanında engelli bireylere yönelik hazırlanan Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve Terapi Merkeziyle ilgili bir toplantı gerçekleştirildi.Afyonkarahisar’da Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in başkanlığında düzenlenen toplantıya başkan yardımcıları Süleyman Karakuş, Benol Kaplan, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar, Proje Koordinatörü Fatih Bıyıklı, Mimar İsmail Efe katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Afyonkarahisar’da sosyal gastronomi alanında engelli bireylere yönelik hazırlanan Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve Terapi Merkeziyle ilgili bir toplantı gerçekleştirildi.
Afyonkarahisar’da Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in başkanlığında düzenlenen toplantıya başkan yardımcıları Süleyman Karakuş, Benol Kaplan, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar, Proje Koordinatörü Fatih Bıyıklı, Mimar İsmail Efe katıldı. 2.4 milyon TL bütçeli projeyle kentte bulunan dezavantajlı grupların yani otizmliler, ortopedik engelliler, downsendromlular gibi engelli bireylerin eğitim ve istihdamına yönelik engelsiz gastronomi mutfağı ve gastroterapi merkezi kurulacağını ifade eden Başkan Zeybek, projenin son durumu hakkında bilgiler aldı. Güvenevler Mahallesi eski Yaşlılar Lokali’nin bulunduğu alanda hayata geçirilecek Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve Terapi Merkezi engelli bireylere gastronomi alanında eğitimlerin verileceği aynı zamanda sosyal entegrasyonlarının sağlanacağı bir merkez olarak hem de istihdama ve üretime katılacakları bir merkez olarak tasarlandı.
Başkan Zeybek, Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve Terapi Merkezi bir yandan engellilere eğitim ve terapi çalışmalarına verilirken diğer yandan ek binanın da kafe şeklinde hizmet vereceğini söyleyerek engelli bireylerimize yönelik hazırlanan bu projenin hayırlı olmasını diledi.

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