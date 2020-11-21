Bu sistem doğalgaz faturalarını yüzde 50 düşürüyor

Isı yalıtımı (bina mantolama) yapılan binaların dış cephesi zorlu hava şartlarında dayanıklı hale gelirken, doğalgaz faturalarını da yüzde 50 düşürüyor.

Kışa hazırlık binaların dışından başlıyor. Isı yalıtımı olmayan evler, kışın ısınma sorununa ve buna bağlı olarak da bütçeyi zorlayacak doğalgaz faturalarına maruz kalıyor. Gaziantep Koruset A.Ş. yetkilisi Aydın Aşut, yaklaşan kış öncesi vatandaşları uyararak konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Aşut, Isı yalıtımının binayı zorlu hava şartlarından korurken, ısı ve enerji tasarrufu yaptığını, ısı yalıtımının sıcak veya soğuk havanın binaya girişini engellediğini söyleyerek, Gerektiği şekilde yapılan mantolamanın evlerin aylık ısınma maliyetinde yüzde 50’ye varan oranda düşürdüğünü ifade etti. Aşut, Isı yalıtımı, enerji tasarrufu sağlamanın yanı sıra konutların ömrünün de uzatarak çevre kirliliğini azalttığının altını çizdi.

“Mantolama da dikkat edilmesi gereken hususlar”

Mantolamada dikkat edilmesi gereken hususlara değinen Aşut, “Uygulama öncesi yapının mevcut şartlarının iyi tespit edilmesi, yalıtım levhalarının yapışma mukavemetinin sağlığı için bina dış yüzeyinin doğru tahlil edilmesi gerekir. Uygulama için gerekli detayların (çatı detayları, mermerler, doğramalar vb.) doğru çözülmesi gerekir. Cephede bulunan anten, klima ünitesi, yağmur iniş boruları vb. aparatların sökümü ve ısı yalıtım uygulamasının bitiminde nerede konumlandırılacağı konularında karar verilmelidir” dedi.

“Firmanın referansları önemli”

Aşut firmanın referanslarının çok önemli olduğunu ifade ederek, “Uygulama yapacak olan firmadan mutlaka referansları istenmeli ve mümkünse devam eden ya da tamamlanmış en yakın binaya gidilerek uygulama ve firma hakkında bilgi toplanmalıdır. Biz firma olarak pandemi döneminde vatandaşlarımızın yanındayız. Bu kapsamda vatandaşlara ödeme kolaylığında iş sonu ödeme seçeneğini getirdik. Bütün işleri teslim ettikten sonra peşinatsız senetle 24 ay, kredi kartı ile 12 taksitlerle herkesin bütçesine hitap ediyoruz. Uygun koşullarda binanızın izolasyonunu yaparsanız hem kış hem de yaz sizin için bahar havasında geçer” diye konuştu.



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