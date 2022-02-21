Bu video sosyal medyayı salladı! Saha içine giren ambulans bakın ne yaptı...

Brezilya'nın köklü kulüplerinden Flamengo ile Iguaçu arasında oynanan maçta çok ilginç bir olay yaşandı. Sosyal medyada kısa süre içinde viral olan bu video Güney Amerika'da çok konuşuldu.

OYUNCU SAKATLANDI, SAHAYA AMBULANS GİRDİ

Flamengo oyuncusunun sakatlık yaşaması sonrası sahaya giren ambulans bir türlü hareket edemedi. Saha içine kadar sorunsuz gelen araç birdenbire bozuldu. Aracın şoförü oyunculardan ambulansı itmesini istedi. Flamengolu futbolcular bu talep sonrası büyük şaşkınlık yaşadı. Maçın hakemi de oyunculardan ricada bulundu ve ilginç olay gerçekleşti...

HEPSİ TOPLANDI, ARACI İTTİ...

Sadece Flamengolu oyuncular değil, deplasman ekibinden de 3 kişinin yardımıyla ambulans itilmeye başlandı. Kısa süre sonra hareket eden araç saha dışına çıktı. Bu video kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.



