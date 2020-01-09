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  4. Buca’da gebe sınıfı açılıyor

Buca’da gebe sınıfı açılıyor

İZMİR HABERLERİ  | 09.01.2020 10:22 | Son Güncelleme

Buca Belediyesi bebeklerin daha sağlıklı büyütülmesini sağlayan gebelik eğitimleri için proje hazırladı.Buca Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, ilçede bebek bekleyen ailelere gebelik döneminde neler yapılması gerektiği hakkında uzmanlar aracılığıyla eğitim verecek.

Buca Belediyesi bebeklerin daha sağlıklı büyütülmesini sağlayan gebelik eğitimleri için proje hazırladı.
Buca Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, ilçede bebek bekleyen ailelere gebelik döneminde neler yapılması gerektiği hakkında uzmanlar aracılığıyla eğitim verecek. Gebelik sürecinde kaliteli ve güvenli sağlık hizmeti sunulmasını hedefleyen proje, anne ve baba adaylarına ruhsal, fiziksel ve sosyal yönden doğuma ve doğum sonrası döneme bilinçli bir şekilde hazırlanacak. Şirinyer’deki Kadın Aktivite Merkezi bünyesinde 20 kişilik kapasiteyle açılacak gebe sınıfı, haftada bir gün eğitim verecek. Eğitimler kapsamında gebelikte oluşan değişimler, beslenme, bakım, gebelikteki tehlike belirtileri, kontroller, doğum, doğum sonrası gebelikten korunma yöntemleri, lohusalık, anne sütü ve emzirme, bebek bakımı, bebekte sık karşılaşılan hastalıklar, bebek büyütürken dikkat edilmesi gereken noktalar, acil durumlar gibi bebek bekleyen ailelere rehberlik edecek konular işlenecek. Gebe sınıfında ayrıca hamile yogası dersleri de yer alacak.
Amaçlarının kentte mutlu ve bilinçli anne-babalar, sağlıklı nesiller oluşturmak olduğunu ifade eden Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Uygar tüm ülkelerde sağlıklı nesiller için sürekli eğitim felsefesi benimseniyor. Ayrıca sağlık politikaları açısından da koruyucu ve önleyici hizmetler, gelecek nesilleri de güvence altına almış oluyor. Öte yandan doğum öncesi ve sonrası uzman desteğine artık tüm ebeveynler başvuruyor. Biz de başta ekonomik açıdan zor durumda olan hemşehrilerimiz başta olmak üzere bu eğitim olanaklarını sağlamak istedik. Ücretsiz olarak haftada bir gün Kadın Aktivite Merkezimiz bünyesinde açılacak sınıfımızda, alanında uzman kişiler tarafından verilecek bu eğitimler anne baba adayları için büyük önem taşıyor. Belediye olarak insana dokunan bu tür projeleri biz de çok önemsiyoruz” dedi.

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