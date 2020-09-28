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Buca’da Halkın Bakkalı ve üretici pazarı bir arada

İZMİR HABERLERİ  | 28.09.2020 10:47 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesinin halka sağlıklı, ucuz ve güvenilir gıda ulaştırmak için altıncı şubesini Buca Kasaplar Meydanı’nda açtığı Halkın Bakkalı yoğun ilgi görüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin halka sağlıklı, ucuz ve güvenilir gıda ulaştırmak için altıncı şubesini Buca Kasaplar Meydanı’nda açtığı Halkın Bakkalı yoğun ilgi görüyor. Aynı meydanda kurulan Buca Köyleri Üretici Satış Alanı ise her perşembe Bucalıları aracısız üreticiyle buluşturuyor.
Halkın Bakkalı, kentin farklı noktalarında İzmirlilerle buluşmaya devam ediyor. İlki Kemeraltı’nda açılan, kısa sürede Konak Gültepe, Bayraklı Özkanlar, Karşıyaka Girne ve Menemen Ulukent’e ulaşan Halkın Bakkalı altıncı şubesini Buca Kasaplar Meydanı’nda açtı.
Meydanda her perşembe kurulan Buca Köyleri Üretici Satış Alanı’nda toplamda 60 tezgahta doğal ürünler Bucalı vatandaşlarla buluşuyor. Belenbaşı, Karacaağaç, Doğancılar, Kırklar köylerinden çoğu kadın 63 üretici ile Buca Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Buca Kadın Üretici Kooperatifi’nin üyelerinin bulunduğu pazar, üretici ve tüketiciyi aracısız bir araya getiriyor.
Halkın Bakkalı’nın şehirlerdeki milyonlarca yurttaş ile alın teriyle ekmeğini kazanan üreticiler arasında bir köprü vazifesi gördüğünü söyleyen Başkan Tunç Soyer, bu köprüyü daha da güçlendirmeye devam edeceklerini, projenin tüm Türkiye’ye yayılması için çalışacaklarını söyledi.
Halkın Bakkalı ve üretici pazarından, alışveriş yapan vatandaşlarda memnun. 73 yaşındaki Hüseyin Dudak, “Buradan aldığımız ürün garantili; çürük, rutubetli, ekşi değil. Doğma büyüme Bucalıyız. Buradaki üretici pazarından da yerli ürün alıyoruz. Zaten hepsi Buca’nın köylerinin üreticileri, tanıyoruz” diye konuştu.

Halkın Bakkalı nedir?
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in seçim dönemi vaatleri arasında yer alan Halkın Bakkalı, kooperatiflerin ürünlerini pazarlayabilmesi, tüketicilerin de sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesini amaçlıyor. Böylece hem küçük üreticinin desteklenmesi hem de vatandaşların korunması hedefleniyor. İzmir başta olmak üzere Türkiye’nin her yerinden üretici kooperatiflerinin ürünleri aracısız olarak Halkın Bakkalı’nda satışa sunuluyor. Halkın Bakkalı şubelerinde meyve, sebze, et, süt ürünleri, çeşitli kahvaltılıklar, bakliyat, zeytinyağı, baharat ve hijyen malzemeleri gibi ürün gruplarından 400 farklı ürün bulunuyor. Ürün çeşitliliği, ülke genelinde kooperatiflerden temin edilen ürünlerle her geçen gün artıyor.

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