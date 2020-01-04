YURTHABER
  4. Bucaklılar soğuk havada sıcak çorbada buluştu

Bucaklılar soğuk havada sıcak çorbada buluştu

BURDUR HABERLERİ  | 04.01.2020 15:40 | Son Güncelleme

Bucak Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından “Çorba Bahane, Buluşma Şahane” etkinliği düzenlendi.Bucak Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin kış aylarında geleneksel olarak yaptığı “Çorba Bahane, Buluşma Şahane” etkinliğine katılım yoğun oldu.

Bucaklılar soğuk havada sıcak çorbada buluştu

Bucak Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından “Çorba Bahane, Buluşma Şahane” etkinliği düzenlendi.
Bucak Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin kış aylarında geleneksel olarak yaptığı “Çorba Bahane, Buluşma Şahane” etkinliğine katılım yoğun oldu. Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek ve Kepez ilçe Müftüsü olmak üzere, bir çok dernek yöneticileri Bucaklı hemşehri ve gönül dostları bir araya geldi.Etkinlikte İmsa Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tekin’e plaket takdim edildi.
Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Bucaklılar soğuk havada sıcak çorbada buluştu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDNA raporunda korkunç gerçek: 5 adet sperm örneği var!DNA raporunda korkunç gerçek: 5 adet sperm örneği var!
Başkan Ercengiz su deposunda incelemelerde bulunduBaşkan Ercengiz su deposunda incelemelerde bulundu
Burdur’da ’Biyolojik Çeşitlilik ve Biyokaçakçılık’ eğitimiBurdur’da ’Biyolojik Çeşitlilik ve Biyokaçakçılık’ eğitimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

Kayserispor taraftarı transfer istedi

Kayserispor taraftarı transfer istedi

Kütahya'da yaralı şah kartal tedavi altına alındı

Kütahya'da yaralı şah kartal tedavi altına alındı

Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 100’üncü yılı

Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 100’üncü yılı

Kayserispor Kravets’i bırakmadı

Kayserispor Kravets’i bırakmadı

Adanaspor’a 2 transfer birden

Adanaspor’a 2 transfer birden

Burdur Namaz Vakitleri 4 Ocak Cumartesi

İmsak
06:41
Sabah
08:07
Öğle
13:08
İkindi
15:38
Akşam
17:59
Yatsı
19:21

Burdur Nöbetçi Eczaneler 4 Ocak Cumartesi

Yalçıner Eczanesi
Merkez
Özcan Eczanesi
Bucak
Merkez Eczanesi
Golhisar
Yeni Ayan Eczanesi
Karamanli
Sağlık Eczanesi
Yesilova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Burdur Devlet Hastanesi “Bebek Dostu” Unvanı Aldı

Burdur Devlet Hastanesi “Bebek Dostu” Unvanı Aldı

Okul kantinleri denetimden geçti.

Okul kantinleri denetimden geçti.

Burdur'da başına darbe alan kadın öldü

Burdur'da başına darbe alan kadın öldü

Bucak Devlet Hastanesi'nde Beyin Cerrahı Göreve Başladı

Bucak Devlet Hastanesi'nde Beyin Cerrahı Göreve Başladı

Ceviz ezmesi her derde deva

Ceviz ezmesi her derde deva

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.