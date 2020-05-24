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Buğday, arpa, fiğ ve yulaf ekili araziler kül oldu

MUĞLA HABERLERİ  | 24.05.2020 15:37 | Son Güncelleme

Muğla’nın Milas ilçesinde arpa, buğday, fiğ, yulaf ekili arazilerde yangın çıktı.

Muğla’nın Milas ilçesinde arpa, buğday, fiğ, yulaf ekili arazilerde yangın çıktı. 116 dekar alan zarar gördü.
Milas’ın Güneş Mahallesi Ayranlar Mevkii yer alan ekin arazisinde yangın çıktı. Yaklaşık 70 dekar arazide 6 farklı parselde 11 dekar buğday, 17 dekar arpa, 5 dekar fiğ, 13 dekar yulaf yanarak zarar gördü.
Yangın, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği’ne bağlı 5 arazöz ile 11 personel müdahalede bulundu. Milas Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 1 arazöz de takviye olarak bölgeye sevk edildi.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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