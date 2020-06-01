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Buğday yüklü tır şarampole devrildi

MUĞLA HABERLERİ  | 01.06.2020 11:48 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, buğday yüklü tır yağıştan dolayı yolun kayganlaşması nedeniyle şarampole devrildi, sürücü yaralandı.Edinilen bilgilere göre; Fethiye-Dalaman D-400 karayolu Göcek mevkisinde seyir halindeki Bekir Bilgili yönetimindeki 15 DJ 630 plakalı buğday yüklü tır, havanın yağışlı olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, buğday yüklü tır yağıştan dolayı yolun kayganlaşması nedeniyle şarampole devrildi, sürücü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre; Fethiye-Dalaman D-400 karayolu Göcek mevkisinde seyir halindeki Bekir Bilgili yönetimindeki 15 DJ 630 plakalı buğday yüklü tır, havanın yağışlı olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince sürücü Bilgili’ye yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan karayoluna savrulan buğdaylar karayolları ekipleri, tarafından temizlenirken, kaza ile ilgili soruşturma Fethiye Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri tarafından sürüyor.

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