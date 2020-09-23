Buğdayda verim ve kalite toplantısı

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde “Buğdayda Verim ve Kaliteyi Nasıl Artırırız?” başlıklı panel düzenlendi.

Online düzenlenen panelin moderatörlüğünü Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü İbrahim Irmak yaptı. Antalya Ticaret Borsası Meclis Üyeleri Nuri Büyükselçuk ile Murat Köseoğlu, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Akar, Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Dr. Safinaz Arslan’ın konuşmacı olduğu panele, akademisyenler, üretici, tüccar, sanayi temsilcileri ile üniversite öğrencileri katıldı.

Buğday ürünleri güvenli liman oldu

Moderatör İbrahim Irmak, buğdayın yaşamın sürdürülebilirliğinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtirken, pandemi dönemi başladığında kimsenin et, süt, meyve stoğu yapmadığını, un, makarna gibi buğdaydan elde edilen ürünleri bol miktarda stoklandığına dikkat çekti. Irmak, “Buğday sigorta gibi insanların sığındığı bir liman oldu. Buğdayda verim ve kaliteyi nasıl artırırızın cevabını aramak için Antalya Ticaret Borsamız ile birlikte bu toplantıyı düzenledik. Borsamız buğday konusunda çok hassas, buğday üretiminin gelişimi için önemli çalışmalar yürütüyor” dedi.