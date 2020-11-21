Buharkent’te Korona virüs denetimi

Aydın’ın Buharkent ilçesinde Korona virüs denetimi gerçekleştirildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs insan sağlığını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 12 binin üzerinde kişinin hayatına mal olan Korona virüse karşı konulan kısıtlamalar ve yapılan denetimlerle virüsün yayılımının önüne geçilmeye çalışılıyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda Buharkent ilçesinde Korona virüs denetimi gerçekleştirildi. Ekipler vatandaşların yoğun olarak kullandığı iş yerlerinde ve toplu taşıma araçlarında maske, mesafe ve hijyen konularında denetimler gerçekleştirdi. Türkiye’deki vaka sayılarının her geçen gün artış gösterdiğini hatırlatan ekipler, vatandaşları virüse karşı alınacak önlemler hakkında uyardı.

