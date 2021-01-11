Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni kanalı

Eski Kanal D Ana Haber Bülteni sunucusu Buket Aydın, ekranlara geri dönme kararı aldı.

Yeni bir sözleşmeye imza atan Aydın, Haber Global ekranlarında izleyiciyle buluşacak.Ünlü sunucunun programının ismi ise "Buket Aydın ile Koltuk” olacak.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Yeni işi için açıklama yapan Aydın, “Birbirinden iyi konuklarla her hafta gündemi biz belirleyeceğiz. Çok heyecanlıyım ve mutluyum” ifadesini kullandı.

BUKET AYDIN KİMDİR?

1985 Bursa doğumludur. 2006 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden burslu olarak mezun olan Aydın, 2009 yılında Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Aydın; eğitim hayatı sonrasında 1 yıl boyunca Kuşdili Spikerlik ve Sunuculuk Kursundan eğitim almıştır.

İş hayatına 2004 yılında özel bir radyo kanalında haber spikerliği ile başlayan Aydın daha sonra Kanal Türk kanalına geçerek spor bülteni ve hafta sonu ana haber bülten sunuculuğu yapmıştır.

2009 yılında TRT Türk kanalına geçiş yapan Buket Aydın 1,5 yıl boyunca program sunuculuğu yapmıştır.