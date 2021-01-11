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Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni kanalı

11.01.2021 21:33 | Son Güncelleme:
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Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni kanalı

Kanal D'den ayrılan sunucu Buket Aydın'ın yeni adresi belli oldu. Buket Aydın, Haber Global ekranlarında yayınlanacak olan "Buket Aydın ile Koltuk" isimli programla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Eski Kanal D Ana Haber Bülteni sunucusu Buket Aydın, ekranlara geri dönme kararı aldı.

Yeni bir sözleşmeye imza atan Aydın, Haber Global ekranlarında izleyiciyle buluşacak.Ünlü sunucunun programının ismi ise "Buket Aydın ile Koltuk” olacak.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Yeni işi için açıklama yapan Aydın, “Birbirinden iyi konuklarla her hafta gündemi biz belirleyeceğiz. Çok heyecanlıyım ve mutluyum” ifadesini kullandı.

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BUKET AYDIN KİMDİR?

1985 Bursa doğumludur. 2006 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden burslu olarak mezun olan Aydın, 2009 yılında Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Aydın; eğitim hayatı sonrasında 1 yıl boyunca Kuşdili Spikerlik ve Sunuculuk Kursundan eğitim almıştır.

İş hayatına 2004 yılında özel bir radyo kanalında haber spikerliği ile başlayan Aydın daha sonra Kanal Türk kanalına geçerek spor bülteni ve hafta sonu ana haber bülten sunuculuğu yapmıştır.

2009 yılında TRT Türk kanalına geçiş yapan Buket Aydın 1,5 yıl boyunca program sunuculuğu yapmıştır.

2011 yılında yeniden yapılanma sürecindeki NTV'ye transfer olarak önce hafta içi Gece Bültenini sunmuş, sonrasında da Ana Haber kuşağı sunuculuğu yapmıştır.

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Aydın 2018 yılında Demirören Medya Grubuna katılarak; CNN TÜRK ekranlarında her hafta farklı bir konuğa yer verdiği “40” programını sunmuştur.

Kanal D Haber Başkanı olarak görevini yürüten Aydın, aynı zamanda Kanal D Ana Haber bülten sunuculuğu ve Milliyet Pazar’da hafta sonu röportajları ile çalışmalarına Mayıs 2020’ye kadar devam etmiştir.

11 Ocak 2021 itibariyle, Haber Global ailesi ile habercilik mesleğine kaldığı yerden devam edecektir.

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