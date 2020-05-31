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Bulancak’ta kaza, sahil yolu trafiğe kapandı

GİRESUN HABERLERİ  | 31.05.2020 22:49 | Son Güncelleme

Karadeniz Sahil Yolunda meydana gelen kaza sonrası şehirler arası yol Giresun istikametine bir süreliğine kapandı.Giresun’un Bulancak ilçesi iskele mevkisinde edinilen bilgilere göre, Giresun istikametine gitmekte olan 28 YD 484 plakalı araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Karadeniz Sahil Yolunda meydana gelen kaza sonrası şehirler arası yol Giresun istikametine bir süreliğine kapandı.
Giresun’un Bulancak ilçesi iskele mevkisinde edinilen bilgilere göre, Giresun istikametine gitmekte olan 28 YD 484 plakalı araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak durabilen araçta bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı şahıs olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazanın nedeniyle geçici süreliğine Giresun yönünde trafiğe kapanan Karadeniz Sahil Yolu’nda temizleme çalışmaları yapılırken, yolun tek şeridinden kontrollü olarak araç geçişleri sağlanıyor.

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