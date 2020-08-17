YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. Bulduğu cüzdanı zabıtaya teslim etti

Bulduğu cüzdanı zabıtaya teslim etti

YALOVA HABERLERİ  | 17.08.2020 12:16 | Son Güncelleme

Yalova’da bulduğu içinde para olan cüzdanı zabıtalara teslim eden İbrahim Avcı adlı çocuğun bu dürüst davranışı karşılıksız kalmadı.

Yalova’da bulduğu içinde para olan cüzdanı zabıtalara teslim eden İbrahim Avcı adlı çocuğun bu dürüst davranışı karşılıksız kalmadı. Olayı öğrenen Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk çocuğa ortaya koyduğu davranıştan dolayı teşekkür edip bir hediye verdi.
Yalova’nın Gazipaşa Caddesi üzerinde arkadaşları ile dolaşan 10 yaşındaki İbrahim Avcı adlı çocuk yerde duran cüzdanı fark etti. Cüzdanı alıp açtıklarında içerisindeki paraları gördüler. Bunun üzerine cüzdanı Yalova Belediyesi zabıtalarına teslim eden çocuğun bu örnek davranışını öğrenen Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk minik çocuğu yanına çağırıp teşekkür etti. Tutuk, “Böyle dürüst ve geleceğe ışık olacak gençler olarak yetişin” tavsiyesinde de bulundu. Bununla da kalmayan Tutuk çocuğa uzaktan kumandalı bir araba hediye etti. Zabıta ise kısa süre içerisinde cüzdanın sahibi olan Yasin Kolpar’a ulaştı. Zabıtanın yanına gelen genç cüzdanını İbrahim Avcı’dan aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kuryenin şakası canından ediyordu!Kuryenin şakası canından ediyordu!
Şehrin ortasında dehşet saçtı! Aracın önünü kesip pompalı tüfekle kurşun yağdırdıŞehrin ortasında dehşet saçtı! Aracın önünü kesip pompalı tüfekle kurşun yağdırdı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yalova Namaz Vakitleri 17 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:33
Sabah
06:08
Öğle
13:12
İkindi
17:00
Akşam
20:06
Yatsı
21:34

Yalova Nöbetçi Eczaneler17 Ağustos Pazartesi

Irmak Eczanesi
Merkez
Mervem Eczanesi
Merkez
Büşra Eczanesi
Altinova
Arda Eczanesi
Armutlu
Tunç Eczanesi
Cinarcik
Aliş Eczanesi
Ciftlikkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Yarışma ödülleriyle kurdukları tesiste 3D yazıcılara sarfiyat malzemesi üretiyorlar

Yarışma ödülleriyle kurdukları tesiste 3D yazıcılara sarfiyat malzemesi üretiyorlar

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.