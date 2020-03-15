SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Bülent Korkmaz: 9 kişi kalmamıza rağmen maçı bitirmemiz anlamlıydı

Bülent Korkmaz: 9 kişi kalmamıza rağmen maçı bitirmemiz anlamlıydı

FUTBOL HABERLERİ  | 15.03.2020 03:54 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, “Bu maçta da 9 kişi kalmamıza rağmen maçı bitirmemiz çok güzel ve anlamlıydı. Belki 11'e 11'de galip gelmek önemliydi. Ama 9 kişiyle bu galibiyeti elde etmek oyuncuların özgüveni açısından da çok iyi bir duruma getirdiğini düşünüyorum” dedi.

Bülent Korkmaz: 9 kişi kalmamıza rağmen maçı bitirmemiz anlamlıydı

Süper Lig’in 26'ncı haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bülent Korkmaz, "Oyuncularımı verdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum. Uzun bir aradan sonra galip geldik. Gerçi geldiğimiz gün, Göztepe maçına iki antrenmanla çıkmıştık. Ondan sonrasında oyun olarak bir değişim ve değişiklik olduğunu yavaş yavaş görüyorduk. Ama sonuca yansımıyordu. Takım oyun olarak tam istediğimiz bir durumda değil. Bu maçta da 9 kişi kalmamıza rağmen maçı bitirmemiz çok güzel ve anlamlıydı. Belki 11'e 11'de galip gelmek önemliydi. Ama 9 kişiyle bu galibiyeti elde etmek oyuncuların özgüveni açısından da çok iyi bir duruma getirdiğini düşünüyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Tabi burada başkan ve yöneticilerimize de teşekkür ediyorum. Hem maddi hem de manevi olarak çok destek verdiler. Tabi ki taraftarın burada olacağını düşünüyorduk. Ama seyircisiz olunca onlar da televizyonlarının başında bizleri takip edip desteklerini bizlere hissettirdiler. Onlara da bu galibiyeti hediye ediyoruz. Tabi burada kalmamalıyız. Nihayetinde lig devam ediyor. Önümüzdeki maçlarda da puanlar ya da galibiyetler almak zorundayız. Oyuncularımıza ve camiamıza hayırlı olsun" diye konuştu.

“ORTA HAKEMİN HATA YAPMA OLASILIĞI VAR”

Orta hakemin hata yapma olasılığının olduğunu ve bunu kabullenebileceklerini ifade eden Korkmaz, VAR sistemindeki hakemlerin hata yapma riskinin olmamasının gerektiğini kaydetti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı seyircisiz maç kararının gözden geçirmesi gerektiğini ifade eden Korkmaz, "Ben orta hakemin her zaman hata yapabileceğini söylüyorum. Ama VAR sistemindeki hakem hiçbir zaman hata yapmamalı. Birçok kameradan pozisyonu görebiliyor. Bu bir şampiyonluk maçı ya da küme düşme maçı olsaydı ne olacaktı. VAR sistemi varsa teknolojinin en üst seviyede olması lazım. Baktığınız zaman kimse net bir karar veremiyor. Pozisyon bence gol. Federasyon bir karar alırken bize danışmıyor. Biz de o yüzden buradan kamuoyuna kendi fikrimizi söylüyoruz. Bütün oyuncular tedirgin. Nihayetinde gerçekten dünya bu virüsle sarsılıyor. Federasyonun net bir şekilde bu konuyla ilgili kararını vermesi gerekiyor. Ya diyecekleri ki 'seyircisiz lig devam edecek' ya da 'lig ertelenecek.' Çünkü iki hafta sonrasının ne olacağını bilemiyoruz. Çok enteresan bütün ülkelerde farklı boyutlara geldi artık. Maçların seyircisiz tadı da olmuyor. Şu anda olması da doğru değil. Toplu yerlerde bulunmamak lazım. Dolayısıyla benim söyleyeceğim, federasyonun çıkıp bu konuyla ilgili net düşüncesini geri dönüşü olmadan vermesi lazım" ifadelerini kullandı.

Kırmızı kart pozisyonları ile ilgili de konuşan Bülent Korkmaz, “Ömer Ali'nin pozisyonunun kırmızı kart olduğunu düşünüyorum. Ama Skubic'in pozisyonu ile ilgili ise faul bile olmadığını düşünüyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Efsane kulüp 3. Lige düştüEfsane kulüp 3. Lige düştü
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İttifak Holding Konyaspor Fenerbahçe süper lig

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

Koronavirüse karşı hangi ülke, ne tür önlemler aldı?

Koronavirüse karşı hangi ülke, ne tür önlemler aldı?

F.Bahçe'ye bir darbe de Konya'dan

F.Bahçe'ye bir darbe de Konya'dan

Dünyaca ünlü isim, teyzesinin koronavirüsten öldüğünü açıkladı

Dünyaca ünlü isim, teyzesinin koronavirüsten öldüğünü açıkladı

Konya'da maça damga vuran pozisyon

Konya'da maça damga vuran pozisyon

Luiz Gustavo'dan tepki! "Herkes Ronaldinho gibi ama..."

Luiz Gustavo'dan tepki! "Herkes Ronaldinho gibi ama..."

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Daniel Sturridge futboldan men edildi!

Daniel Sturridge futboldan men edildi!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Fatih Terim'in kızından olay paylaşımlar

Fatih Terim'in kızından olay paylaşımlar

Setanay Cankat'ın işine son verildi

Setanay Cankat'ın işine son verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bülent Korkmaz: 9 kişi kalmamıza rağmen maçı bitirmemiz anlamlıydı

Bülent Korkmaz: 9 kişi kalmamıza rağmen maçı bitirmemiz anlamlıydı

Karabükspor 3. Lig'e düştü

Efsane kulüp 3. Lige düştü

FIFA'dan yeni koronavirüs kararı

FIFA'dan yeni koronavirüs kararı

Emiliano Sala'nın uçak kazasında yeni detaylar

Sala'nın kazasında şok detay

Galatasaray Beşiktaş maçı şifresiz mi olacak? beinSport ne yapacak?

Süper Lig maçları şifresiz mi yayımlanacak?

TFF'den seyircisiz oynanacak maçlar hakkında açıklama

TFF'den seyircisiz oynanacak maçlar hakkında açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.