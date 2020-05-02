Bundesliga ekibi Köln'de 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Almanya Bundesliga takımlarından Köln'e 3 futbolcudan kötü haber geldi.
Alman ekibinden yapılan açıklamada perşembe günü futbolcular, teknik heyet ve personele uygulanan koronavirüs testleri sonucu 3 futbolcunun hastalığa yakalandığı belirtildi.
Test sonuçları pozitif çıkan söz konusu futbolcuların karantinaya alındığı ifade edilirken, takımın 6 Nisan'da bu yana sürdürdüğü antrenmanlara devam edeceği aktarıldı.
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