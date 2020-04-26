Burak Akkul koronavirüs sürecinde 17 kilo verdi! İşte son hali

Çok Gezenti isimli gezi programında sunuculuk yapan Burak Akkul, geçtiğimiz ay rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Belirtiler sonrası koronavirüs testi yapılan Akkul'un sonuçları pozitif çıkmıştı.

Yaklaşık bir ay tedavi gören Akkul, geçtiğimiz günlerde virüsü yendi.

Hastaneden taburcu olan ve 17 kilo veren sunucu, son halini takipçileriyle paylaştı.

20 günlük yoğun bakım ve uyutulma tedavisinin ardından sağlığına kavuşan "Çok Gezenti" programının sunucusu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, Youtube kanalı İnsan'a yaşadıkları zorlu süreci anlattı. Akkul uyutulma süreciyle ilgili şunları söyledi:

"Bir uyutulma süreci olacağı bana söylendi. Yine duruma yabancılıktan dolayı bir korku hâsıl oldu. Nasıl olur? Uyutulmak ne demek? Kaç gün uyutulacağım diye bir panik süreci oldu. Sonrasında eşim Seda’yı arattım. Anestezi doktoru, ben, o konuştuk. Benim biraz tabii ağlamalı bir telefonumdan sonra Seda bana dedi ki: “Geri döneceğine söz ver. Söz veriyor musun?” Ben de “Söz veriyorum” dedim. Orada bir rahatlama oldu ve “Beni uyutun” dedim. Uyutulma süreci başladı.

Uyutulma anından sonrasını tabii ki ben bilmiyorum. Zorlu bir süreçmiş. Daha sonra bazı yayınlarda da hocalarımızla, profesörlerle konuştuktan sonra anladım. Korona tedavisinin yoğun bakım ve entübe ve benim gibi 20 günü bulan entübe aşamaları varmış. En zor tedavi edilen yüzde 3’lük kesim içindeymişim. Direncim fazlaymış. Bir ara stabil olmuş durum bir ara kötüye gidiyor denmiş."



