MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Burak Akkul yoğun bakımdan çıktı, video paylaştı: 'Yendik seni!'

Burak Akkul yoğun bakımdan çıktı, video paylaştı: 'Yendik seni!'

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2020 12:12 | Son Güncelleme

Koronavirüs olduktan sonra yoğun bakıma kaldırılan Burak Akkul güzel haberi yaptığı bir paylaşımla verdi. Akkul paylaşımında "yendik seni koronavirüs" dedi.

‘Çok Gezenti’ isimli gezi programının sunucusu Burak Akkul, yeni tip koronavirüsüne yakalanmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Burak Akkul’un sağlık durumunun stabil olduğu açıklanmış ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü ifade edilmişti.

Akkul yoğun bakımdan çıktı ve korona olan eşiyle birlikte hastane odasından bir paylaşım yaptı. Akkul açıklamasında "20 gün yoğun bakımda uyutulmanın ardından servis odasındayım. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastenesinde Dr. Mehmet Altıntaş ve hastane ekibine bir süre daha emanetiz.

  1. Covid19 negatif raporlarımızı aldık. Ben biraz daha güçlenince evimize döneceğiz."

Akkul ve eşi "Yendik seni koronavirüs" diyerek güzel haberi verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Beşiktaş Sahili'nde 'pes' dedirten görüntü! Yasağa rağmen yapıyorlar Beşiktaş Sahili'nde 'pes' dedirten görüntü! Yasağa rağmen yapıyorlar
Eşinden flaş koronavirüs açıklamasıEşinden flaş koronavirüs açıklaması
Mucize Doktor'un Beliz'i bambaşka biri olmuş! Mucize Doktor'un Beliz'i bambaşka biri olmuş!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Burak Akkul, Burak Akkul eşi, Burak Akkul virüs, burak akkul sağlık durumu,

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Koca gece yarısı açıkladı! Hizmete girdi

Sağlık Bakanı Koca gece yarısı açıkladı! Hizmete girdi

Koronavirüs vaka ve ilaçlarına yönelik flaş karar

Koronavirüs vaka ve ilaçlarına yönelik flaş karar

Celal Şengör canlı yayında uyuyakaldı

Celal Şengör canlı yayında uyuyakaldı

Parçalara ayrılan ceset 22 yaşındaki Özcan'a ait!

Parçalara ayrılan ceset 22 yaşındaki Özcan'a ait!

Survivor'da aşk bombası! Acun'dan ilk yorum

Survivor'da aşk bombası! Acun'dan ilk yorum

Son haliyle şaşırttı: Depresyon yaklaşıyor!

Son haliyle şaşırttı: Depresyon yaklaşıyor!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

'Miniklerimin yanına gidemiyorum çok ağrım var'

'Miniklerimin yanına gidemiyorum çok ağrım var'

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Çileden çıkaran uyarı! 'Rezaletten çekinmem'

Çileden çıkaran uyarı! 'Rezaletten çekinmem'

İmamoğlu'na olay sözlerden sonra açıklama geldi

İmamoğlu'na olay sözlerden sonra açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 9 yorum
VAY BEE ÇOK SEVİNDİM YENİ PROGRAMLARDA GÖRMEK ÜZERE):):):
Allah tüm hastalara şifalar versin.
Geçmiş olsun 20 gün uyutulmuş demek epey zorlanmış kolay değil Allah tüm hastalara şifa versin Sağlık ekibine güç versin.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Buse Terim'in eski halinden eser kalmadı! 11 kilo verdi

Kilo aldı diye linç edilmişti! Son hali olay

Talat Bulut karantinada seti eve taşıdı

Ünlü oyuncu karantinada seti eve taşıdı!

Mazhar Alanson Cem Yılmaz'a seslendi

Cem Yılmaz'a seslendi! Beğeni yağdı

Müjde Ar'ın eşi Ercan Karakaş'tan koronavirüs açıklaması

Eşinden flaş koronavirüs açıklaması

Kylie Jenner 2. kez en genç milyarder ilan edildi

Dünyanın en genç milyarderiydi! Olay gelişme

Paket servise başlayan Nusret'in sosyal medyanın diline düştü

Paket servise başladı! Fiyatlar olay oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.