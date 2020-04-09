Burak Akkul yoğun bakımdan çıktı, video paylaştı: 'Yendik seni!'

‘Çok Gezenti’ isimli gezi programının sunucusu Burak Akkul, yeni tip koronavirüsüne yakalanmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Burak Akkul’un sağlık durumunun stabil olduğu açıklanmış ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü ifade edilmişti.

Akkul yoğun bakımdan çıktı ve korona olan eşiyle birlikte hastane odasından bir paylaşım yaptı. Akkul açıklamasında "20 gün yoğun bakımda uyutulmanın ardından servis odasındayım. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastenesinde Dr. Mehmet Altıntaş ve hastane ekibine bir süre daha emanetiz.

Covid19 negatif raporlarımızı aldık. Ben biraz daha güçlenince evimize döneceğiz."

Akkul ve eşi "Yendik seni koronavirüs" diyerek güzel haberi verdi.

