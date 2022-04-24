Burak Elmas, Galatasaray başkanı olarak son maçına çıktı

Galatasaray, 1 Mayıs’ta Nef Stadyumu’nda oynanacak Demir Grup Sivasspor maçına yeni başkanı ile çıkacak.

Sarı-kırmızılı kulüpte 30 Nisan'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu başkanlık için yarışacak.

FATİH TERİM'İ GÖREVDEN ALMIŞTI

Fatih Terim, "Futbol adamı olarak, Tanrı bana yapabileceğim bütün başarıları verdi" derken, Burak Elmas'ın başkan seçilmesiyle futbol şubesinde devrim yapma düşüncesi olduğunu ancak takımdan ayrılmasının sürpriz olduğunu söylemişti. Terim ayrıca, "G.Saray'da bir devrim olması gerektiğine karar verdim. Sonrasındaki karar, aslında beklediğim bir şey değildi" diye konuşmuştu.



