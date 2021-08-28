Burak Elmas: "Kirli planların duyumları geliyor"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, TFF kurullarıyla ilgili verdiği mesajlara sosyal medyadan bir yenisini bekledi.

Burak Elmas, "Doğruların ve sporda adil kararların uğrunda verdiğimiz mücadelemizde medya ve başka vesilelerle Galatasaray'ı yıldırmak üzere hamleler yapılıyor." ifadelerini kullandı.

"Yeni kirli planların duyumları gelmeye devam ediyor." diyen Elmas, "Gerçekleri anlatmaya doğruları korkusuz savunmaya tüm camia olarak devam edeceğiz" sözleriyle paylaşımına son verdi.

