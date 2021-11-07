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Burak Elmas: Korkmadan devam edeceğiz

07.11.2021 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılı camiaya yönelik açıklama yaptı.

Burak Elmas: Korkmadan devam edeceğiz

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılı takımın Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldığı maçtan saatler sonra sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Burak Elmas açıklamasında "Galatasarayımızın geleceğini anlık tepkilere ve bu tepkilere verilen reaksiyonlara teslim etmeyeceğiz. Doğru bildiğimiz yolda korkmadan ve kişisel hiçbir kaygı duymadan cesaretle yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı "Galatasaraylılık bir davranış ve düşünce biçimidir." sözleriyle açıklamasını noktaladı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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