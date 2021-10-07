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Burak Elmas'tan MHK açıklaması

07.10.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Merkez Hakem Kurulu hakkında konuştu.

Burak Elmas'tan MHK açıklaması

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Merkez Hakem Kurulu'nun yapısında değişikliğe gidilmesi gerektiğini açıkladı.

Kulüplerin, MHK'deki işleyişten rahatsız olduğunu açıklayan Burak Elmas, A Spor'a yaptığı açıklamada "Hakemlik müessesesiyle genel bir problem var. 4 başkan televizyona çıktığımızda bunu paylaştık. Hakemlerin kararlarında standart hatası var. Aynı pozisyona, farklı maçlarda, farklı kararlar veriliyor. Maçların sonuçlarıyla ilgili vicdani yara oluşuyor. Bir hakemi ya da bir maçı incelemekten ziyade, tüm sistemi düzeltmek için ne yapmamız gerektiğine bakmak lazım."

"MHK DEĞİŞTİREREK BU İŞ ÇÖZÜLMÜYOR"

Türk futbolu geçmiş tecrübelerinde şunu gördü. MHK değiştirerek bu iş çözülmüyor. Demek ki sistemi düzeltmemiz lazım. Kulüpler arasında sistemin düzeltilmesi konusunda ciddi bir irade var. Umarım TFF bu iradeye cevap vererek Tahkim ve Disiplin Kurulu nezdinden genel kurulda kabul edilen önemli değişimin aynısını MHK işleyişinde yapar." ifadelerini kullandı.

KULÜPLERİN İSTEDİĞİ 3 MADDE

Hakem atamalarını MHK'nın bütün üyelerinin yapması gerektiğini savunan Kulüpler Birliği, şeffaflıktan uzak bir yapının da tartışılacağını düşünüyor. İşte Sabah Gazetesi'nde yer alan Yunus Emre Sel'in o haberi...

HAKEM ATAMALARINI MHK'NİN BÜTÜN ÜYELERİ YAPSIN

Kulüpler Birliği'nin masasındaki taslak ortaya çıktı. İşte 3 maddede o detaylar:

1-MHK içerisinde bir değişime gidilsin, sürekli başkan değişimi bir sonuç getirmiyor, MHK kendi içerisinde köklü bir çözüm bulsun.

2-Nihai çözüm bulunana kadar MHK'nin hakem atama sistemi olan üçlü hakem atama yerine tüm üyelerin belirlemesi ile hakem ataması yapılsın. (Üçlü hakem atamasına göre; hakem görevlendirmelerini sadece 3 MHK üyesi yapıyor)

3-Sezon sonu itibariyle içerlerinde üst düzey hakemlerin de yer aldığı 7 hakemin, hakemliğine son verilsin.

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