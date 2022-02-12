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Burak Yılmaz, Beşiktaş'a geri mi dönüyor? Babasından flaş transfer açıklaması

12.02.2022 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tecrübeli futbolcu Burak Yılmaz için ortaya atılan yeni transfer iddiası gündem oldu. Fransa Ligue 1 ekibi Lille forması giyen golcü futbolcunun sezon sonunda Türkiye'ye döneceği belirtilirken, milli futbolcunun Beşiktaş'a transfer olabileceği konuşuluyor. Bu sezon Fransa'da beklenen performansın gerisinde kalan Burak Yılmaz'ın siyah-beyazlılara transferi için önemli bir açıklama geldi. Baba Fikret Yılmaz sezon sonunu işaret ederek "Gerçekleşmesi için dua ediyorum. inşallah olur" diye konuştu.

Burak Yılmaz, Beşiktaş'a geri mi dönüyor? Babasından flaş transfer açıklaması
Burak Yılmaz

Burak Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Royal Hastanesi Bandırmaspor
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Burak Yılmaz'ın transferiyle ilgili her gün yeni bir iddia ortaya atılırken, milli futbolcunun Türkiye'ye döneceği belirtiliyor. Fransa Ligue 1 ekibi Lille formasıyla geçen yıla damga vuran ve kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Burak YIlmaz için işler bu sene iyi gitmiyor. Performansı nedeniyle sık sık eleştirilen golcü futbolcunun da takımdan ayrılma kararı aldığı iddia ediliyor.

BURAK YILMAZ TÜRKİYE'YE Mİ DÖNECEK?

Süper Lig’de daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Antalyaspor, Manisaspor, Eskişehirspor formaları giyen Burak Yılmaz’ın babası Fikret Yılmaz, milli futbolcunun yeniden Türkiye’de oynayabileceğini söyledi.

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BEŞİKTAŞ'A TRANSFERİ GERÇEKLEŞİR Mİ?

Radyospor’a açıklamalarda bulunan Yılmaz, Beşiktaş’la ilgili gelen soruya, “Olabilir, her şey olabilir. Sezon sonunu görmek gerek. Milli takımla hedefleri var. Ben geleceğiyle ilgili çok konuşmuyorum ama biz Beşiktaşlıyız. Bunu herkes bilir. Yazılanları okuyorum. Gerçekleşmesi için dua ediyorum. inşallah olur” şeklinde yanıt verdi.

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Beşiktaş Futbol Kulübü
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