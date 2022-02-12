Burak Yılmaz, Beşiktaş'a geri mi dönüyor? Babasından flaş transfer açıklaması

Burak Yılmaz'ın transferiyle ilgili her gün yeni bir iddia ortaya atılırken, milli futbolcunun Türkiye'ye döneceği belirtiliyor. Fransa Ligue 1 ekibi Lille formasıyla geçen yıla damga vuran ve kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Burak YIlmaz için işler bu sene iyi gitmiyor. Performansı nedeniyle sık sık eleştirilen golcü futbolcunun da takımdan ayrılma kararı aldığı iddia ediliyor.

BURAK YILMAZ TÜRKİYE'YE Mİ DÖNECEK?

Süper Lig’de daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Antalyaspor, Manisaspor, Eskişehirspor formaları giyen Burak Yılmaz’ın babası Fikret Yılmaz, milli futbolcunun yeniden Türkiye’de oynayabileceğini söyledi.

BEŞİKTAŞ'A TRANSFERİ GERÇEKLEŞİR Mİ?

Radyospor’a açıklamalarda bulunan Yılmaz, Beşiktaş’la ilgili gelen soruya, “Olabilir, her şey olabilir. Sezon sonunu görmek gerek. Milli takımla hedefleri var. Ben geleceğiyle ilgili çok konuşmuyorum ama biz Beşiktaşlıyız. Bunu herkes bilir. Yazılanları okuyorum. Gerçekleşmesi için dua ediyorum. inşallah olur” şeklinde yanıt verdi.

