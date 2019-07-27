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Burak Yılmaz Beşiktaş'ın birinci kaptanı oldu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 27.07.2019 12:12 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'a transfer olan ve takımını şampiyonluk yarışında tutan Burak Yılmaz'a önemli bir görev daha verildi. Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta birinci kaptanlık görevine getirildi.

Burak Yılmaz Beşiktaş'ın birinci kaptanı oldu

Beşiktaş Futbol Takımı'nın yeni kaptanı Burak Yılmaz oldu.

Siyah-beyazlı kulüpte yönetim kurulunun aldığı karar gereği, deneyimli milli futbolcunun birinci kaptanlığa getirildiği belirtildi.

Uzun bir aradan sonra geçen sezonun devre arasında Beşiktaş'a dönen Burak Yılmaz, siyah-beyazlı formayla Süper Lig'in ikinci yarısında çıktığı 15 maçta 11 gol kaydetti.

Siyah-beyazlı takımda geçen sezon kaptanlık görevini Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup ve Atiba Hutchinson yapmıştı.

(AA)

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