Burak Yılmaz damga vurdu! Galtier: "Memnun olmalılar"

Milli futbolcu Burak Yılmaz, Lille'in Nice'e konuk olduğu maçın 79. dakikasında oyundan alınmasının ardından çılgına döndü. Yedek kulübesine agresif bir şekilde gelen Burak'ın küfür ettiği anlar ekranlara yansıdı.
Lille forması altında harikalar yaratan ve 7. maçında 4. golünü atan 35 yaşındaki Burak Yılmaz hakkında maçın ardından açıklamalarda bulunan Lille teknik direktörü Christophe Galtier, "Burak Yılmaz gerçek bir golcü, kalenin önünde çok soğukkanlı bir avcı gibi. Jonathan David yedek başladı, Burak oyundaydı ancak bu durumu yönetmek benim işim. Maçın sonlarına doğru yaşananları yönetmek de benim işim ancak bu durum Burak'ın 35 yaşına rağmen hala hırsını gösteriyor, Lille'e bir şeyler katmak istiyor ve taraftarımızın böyle bir durumdan memnun olması gerekir" dedi.
"Dün maç sırasında sarı kart görmemin ardından sinirlendim. O adrenalin ile kenara gelince tepki gösterdim. Gösterdiğim tepki herhangi bir şahsa karşı değildir. Bundan sonra daha dikkatli olacağım. Hocamızdan, arkadaşlarımdan ve taraftarlarımızdan özür diliyorum."
Burak Yılmaz da kısa bir süre önce Galtier de hakkında, "Hocamız geldiğim günden beri bana yardımcı olmaya çalışıyor. Tamamen ne istediğini bana anlatmaya çalışıyor. O bana bir adım geliyorsa ben ona koşmaya çalışıyorum. Bu ilişki sayesinde bu adaptasyon sürecini atlattım" ifadelerini kullanmıştı. (Sporx)
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