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Burak Yılmaz'dan Abdülkadir Ömür'e destek

13.09.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Performansı nedeniyle taraftarlardan tepki alan Abdülkadir Ömür'e Burak Yılmaz'dan destek geldi.

Burak Yılmaz'dan Abdülkadir Ömür'e destek

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray berabere kalarak şampiyonluk yarışında 2 puan yitirdi. Abdülkadir Ömür'ün ıslıklanması maça damga vurdu

Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, karşılaşmanın ilk yarısında oyundan çıktıktan sonra gözyaşlarını tutamadı.

Performansı nedeniyle taraftarlardan tepki alan Abdülkadir Ömür, morali bozuk şekilde sahadan ayrıldı.

Milli futbolcu Burak Yılmaz, maç sonrası Instagram hesabından genç futbolcunun o anlarını paylaştı ve milli yıldıza destek verdi.


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Abdülkadir Ömür
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