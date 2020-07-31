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Burak Yılmaz'dan Lille yolculuğu paylaşımı

FRANSA HABERLERİ  | 31.07.2020 21:08 | Son Güncelleme

Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden Burak Yılmaz, Lille resmi imzayı atmak için Fransa'ya gitti.

Burak Yılmaz'dan Lille yolculuğu paylaşımı

Beşiktaş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran tecrübeli Burak Yılmaz, Lille'e imza atmak için Fransa'ya gitti.

Tecrübeli golcü, Türkiye'den ayrılırken fotoğrafını paylaştı ve veda etti.

Burak ayrılığı ile ilgili, "İki sene para almadan devam ettim, hiç lafını yapmadım, yapmam. Yönetim de bunu biliyor ve bana teşekkür ettiler. Ne kadar yardımcı olursam olayım, kontratım kulübü zorluyordu. İnsanların bilmediği ince ayrıntılar var. Biz bunların hepsini konuştuk. Kırgınlık ve küskünlük olmaz." demişti.

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