Burak Yılmaz'ın Avrupa hayali ortaya çıktı! Çalıştırmak istediği takımı açıkladı

Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Fransız basınına verdiği röportajda Lille'de yaşadığı şampiyonluğu, teknik direktörlük kariyerindeki hedeflerini ve Avrupa'dan aldığı teklifleri anlattı. Genç çalıştırıcı, bir gün eski takımı Lille'in başına geçerek kulüpte teknik direktör olarak da iz bırakmak istediğini söyledi.

AVRUPA'DAN TEKLİFLER ALDI, TERCİHİNİ ÇORUM FK'DAN YANA KULLANDI

Çorum FK ile anlaşma sürecine ilişkin ayrıntıları da paylaşan Burak Yılmaz, yaz döneminde Belçika, Hollanda ve Yunanistan'dan kulüplerle görüştüğünü açıkladı. Özellikle Belçika'dan iki takımla yapılan görüşmelerin ileri aşamaya taşındığını belirten Yılmaz, sonunda Çorum FK projesini tercih ettiğini dile getirdi.

Üç yıllık sözleşme imzaladığı Çorum FK'nın yeni bir yapılanma sürecinden geçtiğini hatırlatan Yılmaz, hazır bir kadroyu devralmak yerine kendi oyun anlayışını yansıtabileceği bir takım oluşturmayı seçtiğini anlattı.

Genç çalıştırıcı, kulübün hedeflerinden ve kendisine duyulan güvenden etkilendiğini belirtirken ilk amaçlarının kimliği belirgin, mücadele gücü yüksek bir ekip ortaya çıkarmak olduğunu kaydetti. Çorum FK'nın Süper Lig'e yeni yükselmiş olması nedeniyle zorlu bir sürecin kendilerini beklediğini de sözlerine ekledi.

GALTIER'İN KENDİSİ İÇİN AYRI BİR YERİ VAR

Oyun anlayışına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Burak Yılmaz, ön alan baskısına ve topu kaybettikten sonra hızlı şekilde geri kazanmaya dayalı bir futbolu benimsediğini söyledi. Ancak taktik tercihlerin oyuncu grubunun özelliklerine göre değişebileceğini de vurguladı.

Kariyerinde farklı teknik direktörlerle çalışma fırsatı bulduğunu belirten Yılmaz, eski hocası Christophe Galtier'e özel bir parantez açtı. Fransız teknik adamla görüşmeyi sürdürdüğünü söyleyen Yılmaz, Galtier'in kendisi için çok değerli bir isim olduğunu ifade etti.

HAKEM KARARLARIYLA İLGİLİ DE KONUŞTU

Bu sezon hakem kararları nedeniyle yaşadığı sorunlara da değinen Burak Yılmaz, futbolculuk ile teknik direktörlük arasındaki farkı anlattı. Oyuncu olduğu dönemde sahada yaşanan olumsuzlukları kendi performansıyla telafi etme şansı bulunduğunu belirten Yılmaz, teknik adamlıkta aynı durumun daha zor olduğunu dile getirdi.

Tutkulu bir karaktere sahip olduğunu gizlemediğini söyleyen deneyimli çalıştırıcı, duygularını doğru zamanda ve doğru şekilde yansıtabilmek için kendisini geliştirmeye çalıştığını kaydetti.

BURAK YILMAZ'IN LILLE TARAFTARLARIYLA BAĞI SÜRÜYOR

Lille'de geçirdiği dönemin kendisi için unutulmaz olduğunu dile getiren Burak Yılmaz, Fransız kulübüyle ilişkisinin hâlâ devam ettiğini söyledi. Kulüp yönetimiyle iletişim kurduğunu belirten genç teknik adam, eski takım arkadaşları Mike Maignan, Jose Fonte, Tiago Djalo ve Jonathan David ile de görüştüğünü aktardı.

Lille'de kendisini ilk günden itibaren evinde hissettiğini vurgulayan Yılmaz, taraftarların kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirterek şunları söyledi:

"Şehirde, kulüpte ve taraftarların arasında kendimi ilk günden itibaren evimde gibi hissettim. Hayatımın en unutulmaz dönemlerinden birini orada yaşadım. Lille taraftarlarının kalbimde her zaman özel bir yeri olacak. Hâlâ sosyal medya üzerinden onlarla iletişim kuruyorum ve bana çok güzel mesajlar gönderiyorlar. Onlarla birlikte maçlara çıkmayı özlüyorum."

Türkiye'deki futbol tutkusuna da değinen Burak Yılmaz, Lille taraftarlarının bağlılığının Fransa'da dikkat çekici bir seviyede olduğunu ifade etti. Deneyimli isim, taraftar atmosferinin şampiyonluk döneminde önemli bir rol oynadığını belirtti.

"PSG YENİDEN ŞAMPİYON OLMAK İÇİN MESSI'Yİ ALDI"

Lille ile elde ettikleri şampiyonluğun önemli bir başarı hikâyesi olduğunu söyleyen Burak Yılmaz, o sezon karşılaştıkları rakiplerin gücüne dikkat çekti. PSG'nin Neymar ve Kylian Mbappe gibi yıldızlara sahip olduğunu, Lyon ve Monaco'nun da iddialı kadrolarla yarıştığını hatırlatan Yılmaz, buna rağmen ipi göğüsleyen tarafın Lille olduğunu vurguladı.

Yılmaz, şampiyonluk yarışıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir şey imkansız değil. O sezon bunu bütün dünyaya kanıtladık. PSG'de Neymar ve Mbappe vardı. Lyon ve Monaco da çok güçlüydü. Şampiyonluk yarışı uzun süre dört takım arasında geçti. Sonunda şampiyon olan bizdik. PSG ise o yaz yeniden şampiyon olabilmek için Messi'yi kadrosuna kattı."

BURAK YILMAZ'IN HEDEFİ LILLE'İN TEKNİK DİREKTÖRÜ OLMAK

Futbolculuk döneminde önemli başarılar yaşadığı Lille'e bu kez teknik direktör olarak dönmek, Burak Yılmaz'ın kariyer hedefleri arasında bulunuyor. Fransız ekibinde hem futbolcu hem de teknik adam olarak başarı kazanmanın kendisi için özel olacağını belirten Yılmaz, bu ihtimali şu sözlerle anlattı:

"Elbette Lille'de hem futbolcu hem de teknik direktör olarak başarılı olmuş biri olmayı çok isterim. Bu, tarihe yeni bir sayfa eklemek olur. Gelecek ne gösterir bilmiyorum ancak bir gün bunun gerçekleşebileceğine inanıyorum."

Lille'in mevcut durumunu da değerlendiren genç teknik adam, teknik direktör Davide Ancelotti'ye ve takıma başarı dileklerini iletti. Takımda forma giyen Türk futbolcular Berke Özer ve Başar Önal hakkında da konuşan Yılmaz, Berke ile görüşmeye devam ettiğini ve oyuncunun performansının kendilerini gururlandırdığını söyledi. Başar Önal'ın da önemli katkılar sağlayabilecek potansiyele sahip olduğunu ifade etti.