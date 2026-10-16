Burak Yılmaz'ın ekibi Çorum FK yükselişe devam ediyor!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çorum FK ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. Yeni teknik direktörü Burak Yılmaz yönetiminde yakaladığı çıkışı sürdürmek isteyen Çorum FK, taraftarı önünde çıktığı zorlu mücadeleyi 2-1 kazanarak kritik bir üç puanı hanesine yazdırmayı başardı.

İLK YARIDA KARŞILIKLI GOLLER SAHNEDEYDİ

Mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip Çaykur Rizespor, 32. dakikada Qazim Laçi'nin kaydettiği golle deplasmanda 1-0 öne geçti. Yediği golün ardından çabuk toparlanan Çorum FK, rakip kalede baskısını artırdı. Ev sahibi ekip, 38. dakikada yıldız futbolcusu Cengiz Ünder'in ağlara gönderdiği şık golle skora dengeyi getirdi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

MOUKOKO SAHNEYE ÇIKTI, GALİBİYETİ GETİRDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında taraftarının da desteğiyle galibiyet golü için yüklenen Çorum FK, aradığı golü müsabakanın son bölümünde buldu. 80. dakikada sahneye çıkan genç golcü Youssoufa Moukoko, kaydettiği kritik golle takımını 2-1 öne geçirdi. Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, sahadan zaferle ayrıldı.

BURAK YILMAZ İLE 2 MAÇTA 6 PUAN

Çorum FK'nın çiçeği burnunda teknik direktörü Burak Yılmaz, göreve gelişinin ardından yakaladığı olumlu havayı Çaykur Rizespor karşısında da sürdürdü. Yeni takımıyla çıktığı ilk iki lig maçından da galibiyetle ayrılan genç çalıştırıcı, 2'de 2 yaparak 6 puan topladı ve kırmızı-siyahlı ekibin ligdeki çıkışına liderlik etti.