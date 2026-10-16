SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Burak Yılmaz'ın ekibi Çorum FK yükselişe devam ediyor!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çorum FK, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin yeni teknik direktörü Burak Yılmaz, takımının başında çıktığı ikinci karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak 2'de 2 yaptı.

Burak Yılmaz'ın ekibi Çorum FK yükselişe devam ediyor!
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çorum FK ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. Yeni teknik direktörü Burak Yılmaz yönetiminde yakaladığı çıkışı sürdürmek isteyen Çorum FK, taraftarı önünde çıktığı zorlu mücadeleyi 2-1 kazanarak kritik bir üç puanı hanesine yazdırmayı başardı.

İLK YARIDA KARŞILIKLI GOLLER SAHNEDEYDİ

Burak Yılmaz ın ekibi Çorum FK yükselişe devam ediyor! 1

Mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip Çaykur Rizespor, 32. dakikada Qazim Laçi'nin kaydettiği golle deplasmanda 1-0 öne geçti. Yediği golün ardından çabuk toparlanan Çorum FK, rakip kalede baskısını artırdı. Ev sahibi ekip, 38. dakikada yıldız futbolcusu Cengiz Ünder'in ağlara gönderdiği şık golle skora dengeyi getirdi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

MOUKOKO SAHNEYE ÇIKTI, GALİBİYETİ GETİRDİ

Burak Yılmaz ın ekibi Çorum FK yükselişe devam ediyor! 2

Karşılaşmanın ikinci yarısında taraftarının da desteğiyle galibiyet golü için yüklenen Çorum FK, aradığı golü müsabakanın son bölümünde buldu. 80. dakikada sahneye çıkan genç golcü Youssoufa Moukoko, kaydettiği kritik golle takımını 2-1 öne geçirdi. Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, sahadan zaferle ayrıldı.

BURAK YILMAZ İLE 2 MAÇTA 6 PUAN

Çorum FK'nın çiçeği burnunda teknik direktörü Burak Yılmaz, göreve gelişinin ardından yakaladığı olumlu havayı Çaykur Rizespor karşısında da sürdürdü. Yeni takımıyla çıktığı ilk iki lig maçından da galibiyetle ayrılan genç çalıştırıcı, 2'de 2 yaparak 6 puan topladı ve kırmızı-siyahlı ekibin ligdeki çıkışına liderlik etti.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş'a Orkun Kökçü'den kötü haber: Trabzonspor maçında forma giyemeyecekBeşiktaş'a Orkun Kökçü'den kötü haber: Trabzonspor maçında forma giyemeyecek
Beşiktaş, EuroLeague'de Bayern Münih'i mağlup etti!Beşiktaş, EuroLeague'de Bayern Münih'i mağlup etti!
Anahtar Kelimeler:
Burak Yılmaz Çorum FK
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
BETİMAR anketinde dengeleri değiştiren tablo! AK Parti'den kopan oylar kime gidiyor?

BETİMAR anketinde dengeleri değiştiren tablo! AK Parti'den kopan oylar kime gidiyor?

Saat sistemi değişiyor mu? Aralarında Türkiye de var

Saat sistemi değişiyor mu? Aralarında Türkiye de var

(Özet) TSG Hoffenheim - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) TSG Hoffenheim - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Entübe edilmişti! Soner Olgun'dan acı haber

Entübe edilmişti! Soner Olgun'dan acı haber

Araç sahiplerini ilgilendiriyor: Benzine dev indirim geliyor

Araç sahiplerini ilgilendiriyor: Benzine dev indirim geliyor

Detaylar ortaya çıktı, şifre: Akif'in babasının zekâtı

Detaylar ortaya çıktı, şifre: Akif'in babasının zekâtı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.