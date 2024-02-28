Burası kutuplar değil Ovit Yaylası

İspir ilçesi Yedigöl Mahallesi’nde ikamet eden ve ’Dağların Oğlu’ olarak tanınan Bülent Erkan, kendini yıllardan beridir doğal yaşama adayan bir isim. Geçtiğimiz ay yaptığı eskimoevi ile gündeme gelen Bülent Erkan, bu kez Ovit Yaylası’nda elleriyle bir iglo yaptı. Karla kaplı Ovit Yaylası’na yürüyerek çıkan Bülent Erkan, kendine has yöntemleriyle iglosunu yaptı. Önce yapacağı iglo için yer belirleyen ve işaretleme yapan Erkan, daha sonra inşasına başladı. Kardan kütleler yapan ve bunları belirli bir düzenle üst üste koyan Bülent Erkan, zahmetli bir çalışmadan sonra iglosunu tamamladı. Yaban hayatı çok sevdiğini ve bu yüzden kendisine ’Dağların Oğlu’ denildiğini belirten Erkan, yaptığı şeylerden her zaman heyecan ve zevk duyduğunu ifade etti.

