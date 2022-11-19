Buray kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Buray'ın şarkıları!

Buray, Şarkılar Bizi Söyler programının yeni bölümüne konuk oldu. Program bugün (19 Kasım 2022 Cumartesi) saat 20.00'de Kanal D'de ekrana gelecek. 'Seni Sevmiyorum Artık', 'Deli Kız', 'Mecnun', 'Alaz Alaz', 'Sen Sevda mısın?', 'Senin Yüzünden', 'Aşk mı lazım?' 'İstersen' gibi seslendirdiği şarkılarla bilinen Buray Şarkılar Bizi Söyler izleyicilerine müzik şöleni yaşatacak. İşte Buray'ın hayatı ve biyografisi...

BURAY KİMDİR?

Buray, 15 Haziran 1984 tarihinde KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da dünyaya gelmiştir. Tam adı Buray Hoşsöz olarak bilinen Buray, lise eğitimini Türk Maarif Koleji'nde almış ve sonrasında üniversite eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Bölümü'nde tamamlamıştır.

Buray, aynı zamanda Büyük Britanya'daki Glamorgan Üniversitesi'nde Müzik Prodüksiyonu ve Ses Mühendisliği üzerine yüksek lisans eğitimi de yapmıştır. Başarılı şarkıcı Avustralya'da tanıştığı söz yazarı ve besteci Gözde Ançel ile pek çok şarkıya imza atmıştır. Yine solistliğini üstlendiği "Sensitive Vibrations" grubuyla ve "Acoustic Ceremony" projesiyle birçok konser veren Buray, geniş ve modern İngilizce repertuvarı ile büyük ilgi görmüştür.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER'İN KONUĞU BURAY'IN ALBÜMLERİ

1 Şişe Aşk

Sahiden

Kehanet

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