MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Buray kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Buray'ın şarkıları!

Buray kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Buray'ın şarkıları!

19.11.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buray, Şarkılar Bizi Söyler programının 19 Kasım 2022 Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölümüne konuk oldu. Ünlü şarkıcı, Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici’nin sunumuyla ekrana gelecek olan Şarkılar Bizi Söyler programında sevilen şarkılarını seslendirecek. Peki, Buray kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Buray'ın şarkıları...

Buray kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Buray'ın şarkıları!

Buray, Şarkılar Bizi Söyler programının yeni bölümüne konuk oldu. Program bugün (19 Kasım 2022 Cumartesi) saat 20.00'de Kanal D'de ekrana gelecek. 'Seni Sevmiyorum Artık', 'Deli Kız', 'Mecnun', 'Alaz Alaz', 'Sen Sevda mısın?', 'Senin Yüzünden', 'Aşk mı lazım?' 'İstersen' gibi seslendirdiği şarkılarla bilinen Buray Şarkılar Bizi Söyler izleyicilerine müzik şöleni yaşatacak. İşte Buray'ın hayatı ve biyografisi...

buray kimdir

BURAY KİMDİR?

Buray, 15 Haziran 1984 tarihinde KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da dünyaya gelmiştir. Tam adı Buray Hoşsöz olarak bilinen Buray, lise eğitimini Türk Maarif Koleji'nde almış ve sonrasında üniversite eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Bölümü'nde tamamlamıştır.

Buray, aynı zamanda Büyük Britanya'daki Glamorgan Üniversitesi'nde Müzik Prodüksiyonu ve Ses Mühendisliği üzerine yüksek lisans eğitimi de yapmıştır. Başarılı şarkıcı Avustralya'da tanıştığı söz yazarı ve besteci Gözde Ançel ile pek çok şarkıya imza atmıştır. Yine solistliğini üstlendiği "Sensitive Vibrations" grubuyla ve "Acoustic Ceremony" projesiyle birçok konser veren Buray, geniş ve modern İngilizce repertuvarı ile büyük ilgi görmüştür.

buray kimdir

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER'İN KONUĞU BURAY'IN ALBÜMLERİ

1 Şişe Aşk

Sahiden

Kehanet

Başka Hikayeler

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yalı Çapkını'nın yıldızı seneler önce efsane dizide de oynamış! O halini gören inanamadı Yalı Çapkını'nın yıldızı seneler önce efsane dizide de oynamış! O halini gören inanamadı
16 gün boyunca Türkiye'ye yürüdü! Hikayesiyle ağlattı16 gün boyunca Türkiye'ye yürüdü! Hikayesiyle ağlattı
Anahtar Kelimeler:
Şarkılar Bizi Söyler buray buray kaç yaşında buray şarkıları

En Çok Okunan Haberler

Benzin fiyatına ikinci indirim geldi

Benzin fiyatına ikinci indirim geldi

4 çocuklu anne 15 yaşındaki çocuğa kaçtı! Hemen harekete geçildi

4 çocuklu anne 15 yaşındaki çocuğa kaçtı! Hemen harekete geçildi

42’lik Petek Dinçöz 2000'lere geri döndü! Kumsalda bikinili kalça dansı

42’lik Petek Dinçöz 2000'lere geri döndü! Kumsalda bikinili kalça dansı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu yaşamını yitirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu yaşamını yitirdi

Şoke eden iddia! 'İki katına Araplara satalım'

Şoke eden iddia! 'İki katına Araplara satalım'

Gelen soru 'pes' dedirtti! "Kocam 8 yaşına kadar annesini emmiş! Şimdi de geceleri..."

Gelen soru 'pes' dedirtti! "Kocam 8 yaşına kadar annesini emmiş! Şimdi de geceleri..."

İlginizi Çekebilir

Fazla düşünme, sadece harekete geç

Fazla düşünme, sadece harekete geç

Yaprağı da kendisi kadar faydalı: Kanı temizler, enfeksiyonu önler

Yaprağı da kendisi kadar faydalı: Kanı temizler, enfeksiyonu önler

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Polis olduğuna inandıramıyor! ''Güzelliği suç işletir''

Polis olduğuna inandıramıyor! ''Güzelliği suç işletir''

Herkes normal sanıyor! Bağırsağınızda tümör büyüyor olabilir

Herkes normal sanıyor! Bağırsağınızda tümör büyüyor olabilir

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.