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Burcu Özberk'ten Diyanet'in fetvasına tepki! 'Aklımızla oynamayın artık!'

20.02.2023 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "Dinimizde kimsesiz çocukların bakım ve gözetilmesi tavsiye edilmiş olmakla birlikte hukuki birtakım sonuçlar doğuran evlatlık müessesesi kabul edilmiş değildir. Buna göre evlat edinenle evlatlık arasındaki bu ilişki sebebiyle bir evlenme engeli doğmadığı gibi evlatlığın kendi öz anne, babası yerine evlat edinenin nesebine kaydedilmesi de caiz değildir" fetvasına tepki gösterdi.

Burcu Özberk'ten Diyanet'in fetvasına tepki! 'Aklımızla oynamayın artık!'

Burcu Özberk, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 'evlatlık edinecek çocukla evlenme engeli yoktur' açıklamasına çok kızdı.

''YAZIKLAR OLSUN BİZE''

Instagram hesabından paylaşım yapan Burcu Özberk, ''Kalbimiz paramparça. Aklımızla oynamayın artık. Bu kadar çaresiz değiliz. Yetim çocuklara sahip çıkamayacaksak yazıklar olsun zaten bize'' ifadelerini kullandı.

Burcu Özberk'ten Diyanet'in fetvasına tepki! 'Aklımızla oynamayın artık!'

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fetvasına İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses de tepki göstermişti. Tatlıses, ''Biz bu çocukların psikolojisini, travmalarını atlamaya çalışırken siz ne kafası yaşıyorsunuz? Bu ülke bu cümlelerden sonra ayağı kalkmıyorsa bizi çok zor günler bekliyor" sözleriyle sitem etmişti.

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