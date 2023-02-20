Burcu Özberk'ten Diyanet'in fetvasına tepki! 'Aklımızla oynamayın artık!'

Burcu Özberk, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 'evlatlık edinecek çocukla evlenme engeli yoktur' açıklamasına çok kızdı.

''YAZIKLAR OLSUN BİZE''

Instagram hesabından paylaşım yapan Burcu Özberk, ''Kalbimiz paramparça. Aklımızla oynamayın artık. Bu kadar çaresiz değiliz. Yetim çocuklara sahip çıkamayacaksak yazıklar olsun zaten bize'' ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fetvasına İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses de tepki göstermişti. Tatlıses, ''Biz bu çocukların psikolojisini, travmalarını atlamaya çalışırken siz ne kafası yaşıyorsunuz? Bu ülke bu cümlelerden sonra ayağı kalkmıyorsa bizi çok zor günler bekliyor" sözleriyle sitem etmişti.

