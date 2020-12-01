Burdur’da 68 araç sürücüsüne toplam 2 bin 945 TL para cezası

Burdur’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri radarla hız denetimi yaptı.

Güvenlik güçleri tarafından vatandaşların huzuru ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik 28 ve 29 Kasım tarihinde yürütülen uygulamaya 9 trafik ekibi ve 18 personel katıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sorumluluk bölgelerinde yapılan denetimde 573 araç ve şahıs kontrol edildi. Kanunda belirtilen hız sınırını aşmaktan 67 araç sürücüsüne 22.472 TL para cezası kesilirken diğer ceza maddelerinden 1 araç sürücüsüne 2 bin 473 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 21 araç da trafikten men edildi.

