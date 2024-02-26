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Burdur’da ağılda ölü bulunan çoban olayında 3 kişi adliyeye sevk edildi

İHA İHA
26.02.2024 14:49
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Burdur’un Halıcılar köyünde bir çobanın ağılda ölü bulunmasıyla gözaltında bulunan 2 kardeş ve baba adliyeye sevk edildi.

Olay, 22 Şubat’ta Burdur merkeze bağlı Halıcılar köyünde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki dağlık alandaki keçi ağılında Cihan K., (44), tüfekle vurulmuş halde kardeşi A.K. (34) tarafından bulunmuştu. A.K., durumu önce babası A.K. (59) ve kardeşi F. K.’ye (40), ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermişti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Cihan K.’nin hayatını kaybettiğini belirlemişti.
Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının olay yerinde ve evde yaptığı incelemeler sonrasında Cihan K.’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri tarafından ifadeleri almak üzere baba A.K. ile çocukları A.K. ve F.K. karakola götürüldü. 22 Şubat’tan itibaren gözaltında bulunan baba A.K., kardeşler A.K. ve F.K. karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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