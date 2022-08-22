Burdur'da devrilen otomobil alev aldı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Burdur'da devrilen otomobilin alev alması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

Canberk Çınar idaresindeki 43 ACK 348 plakalı otomobil, Çallıca köyünde devrilerek alev aldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan Burhan Emre yaşamını yitirdi, araçtan çıkabilen sürücü yaralandı.

Karamanlı Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kemer ilçesinde orman muhafaza memuru olduğu bildirilen Emre'nin cesedi aynı hastanenin morguna götürüldü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz