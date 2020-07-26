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Burdur’da, ‘Ekmek nimettir, yeri çöp değildir’ kampanyası

BURDUR HABERLERİ  | 26.07.2020 13:13 | Son Güncelleme

Bucak Belediyesi ekmek israfını önlemek amacıyla, ‘Ekmek nimettir, yeri çöp değildir’ kampanyası başlattı.

Bucak Belediyesi ekmek israfını önlemek amacıyla, ‘Ekmek nimettir, yeri çöp değildir’ kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında belediye, toplanan ekmeklerin hayvan barınaklarına gönderilmesi amacıyla kentin belirlenen noktalarına 100 bayat ekmek kutusu yerleştirdi.
İsraf edilen ekmekleri kazanıp, koruma altındaki ve sokaktaki hayvanlar için kullanmak isteyen Bucak Belediyesi, bu amaçla mahallelere ve ekmek israfının yoğun olduğu restoran ve lokantalara 100 adet bayat ekmek kutusu yerleştirmeye başladı. Bucak Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün “Ekmek nimettir, yeri çöp değildir” sloganı ile başlattığı kampanya dolayısıyla parklara ve sokaklara yerleştirmeye başladığı ilk bayat ekmek kutularının montajı da tamamlandı.
Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, projeyle birlikte ekmek israfıyla ilgili farkındalık oluşturulmasının planlandığını söyledi. Proje kapsamında Bucak genelinde çöpe atılan ekmek miktarının en aza indirilmesinin de hedeflendiğini kaydeden Ünal, “Projenin bir diğer önemli hedefi ise bayat ekmeklerin toplanarak hayvan barınaklarında ve sokakta kalan köpek ve kedilere ulaştırılması. Bu amaçla belirlenen noktalara 100 bayat ekmek kutusu yerleştirilecek. Buralarda toplanan ekmekler, hayvan barınaklarına götürülecek. İnşallah bu konu her geçen gün daha yaygın hale gelecek. Sadece belli başlı yerlerde değil önümüzdeki süreçte Bucak’ın tamamında ekmekleri çöpe atılmaktan kurtarmış olacağız. Amacımız tamamen israfın önüne geçmek ve dinimizin de uygun görmediği, tasvip etmediği şekilde ekmeklerin çöpe atılmasını önlemektir” dedi.

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