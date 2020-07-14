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Burdur'da su kanalında bir kişinin cesedi bulundu

BURDUR HABERLERİ  | 14.07.2020 10:04 | Son Güncelleme

Burdur'da su kanalında bir kişinin cesedi bulundu

ANTALYA (AA) - Burdur'un Gölhisar ilçesinde su kanalında bir kişinin cesedi bulundu.

Kendisine ait mısır tarlasına sulama yapmaya giden Mustafa Türkmen'den (35) uzun süre haber alamayan yakınları, dün akşam saatlerinde tarlada arama çalışması yaptı.

Türkmen, tarladan geçen su kanalının içinde hareketsiz şekilde bulundu.

İhbar üzerine adrese gelen 112 Acil Servis ekibi, Türkmen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Türkmen'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Tamircilik yaptığı öğrenilen iki çocuk babası Türkmen'in, epilepsi hastası olduğu öğrenildi.

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