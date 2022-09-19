Burdur'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı

Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Şüphelilerin ev ve üst aramalarında farklı miktarlarda kokain, skunk, metamfetamin, 4 uyuşturucu hap, 16 kullanımı kontrole tabi hap, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

