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Burdur’da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

İHA İHA
28.03.2024 08:10
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Burdur’da yalnız yaşayan ve kendisinden haber alınamayan yaşlı adam komşuları tarafından evinde ölü bulundu.

Burdur’da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Olay, Burdur merkeze bağlı İlyas Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre köyde yalnız yaşayan Süleyman Sonaç’tan (80) bir süredir haber alamayan komşuları evine kontrole gitti. Kapıyı çalmalarına rağmen açan olmayınca pencereden evin içine bakan komşular Süleyman Sonaç’ı yerde yatar vaziyette görünce 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından kapının açılması ile içeri giren sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının yaptığı çalışmalar sonrasında Süleyman Sonaç’ın cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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