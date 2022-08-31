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Burdur'un Karamanlı ilçesinde 100 yıllık çöplüğün yerine atık su arıtma tesisi yapılacak

31.08.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'un Karamanlı ilçesinde 100 yıllık çöplüğün yerine atık su arıtma tesisi yapılacak

Burdur'un Karamanlı ilçesinde yaklaşık 100 yıldır katı atık depolama sahası olarak kullanılan alanda, bölgenin çöpten arındırılmasının ardından atık su arıtma tesisi kurulması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, AA muhabirine, hazırlanan projeyle ilçedeki kötü görüntünün giderileceğini söyledi.

Manca köyü yolu üzerindeki evsel atıkların atıldığı 19 dönümlük çöplük alanı boşaltacaklarını belirten Selimoğlu, bu alanın kurulacak tesisle özellikle kış aylarında rüzgarla çevreye dağılan çöplerin kirli görüntüsünden temizlenmiş olacağını bildirdi.

- "Tesisten çıkan çamur enerjiye dönüşecek"

Yaklaşık 3 aydır çöp depolama alanına yeni atık dökülmediğini belirten Selimoğlu, çöplerin kent merkezindeki katı atık bertaraf ve enerji üretim tesisine gönderildiğini dile getirdi.

Selimoğlu, "Karamanlı ilçesinde özel bir firmaya ait biyogaz tesisi var. İlçemizde hayvansal atıklardan enerji üreten tesis, yapacağımız atık su arıtma tesisinden çıkan çamuru enerji üretiminde kullanabiliyor. Biz de tesisin çamurunu o tesise vereceğiz. Arıtılan su tarım arazilerinin sulanmasında kullanılacak, atık çamur da enerjiye dönüşecek." ifadelerini kullandı.

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