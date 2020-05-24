Burhan amca, bayramı 30 yıl sonra yeniden evlendiği eşiyle geçiriyor

MERSİN (AA) - Ordu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere evine gelen zabıta ekiplerine kullandığı üslupla sosyal medyada ilgi gören 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını, Ramazan Bayramı'nı, Mersin'de 30 yıl sonra yeniden evlendiği eşiyle geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kılıçkını, bayramı, boşandıktan 30 yıl sonra yeniden nikah masasına oturduğu eşi Melek Kılıçkını ile merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki kızının evinde geçiriyor.

Kızı ve torunlarıyla hasret gideren Kılıçkını, ayağındaki rahatsızlığın geçmesini ve sağlığına yeniden kavuşmayı bekliyor.

Kılıçkını, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun bir aradan sonra eşiyle yeniden bayram geçirdiğini belirterek, "Mutlu oluyor insan, sevinç içinde yaşıyor. İçindeki üzüntüler yok oluyor. İnsan sevinç içerisinde yaşadığı zaman daha da gençleşiyor. Ben de eşimle 3 günlük dünyayı güzel yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Melek Kılıçkını da mutlu olduğunu belirterek, "Eşimle bayramı beraber geçirmek çok güzel. Bu 30 yıl sonra ikimizin ilk bayramı, mutluyuz. Torunlarımız ve çocuklarımızla güzel bir bayram geçiriyoruz. Koronavirüs salgını nedeniyle yapılan 'Evde kal.' çağrısına uyuyoruz." diye konuştu.

Burhan Kıçkını, 30 yıl önce boşandığı Melek Kılıçkını ile 15 Mayıs'ta, Mersin'de yeniden evlenmişti.

