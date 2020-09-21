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Burhaniye’de İskele yeni yüzüyle modernleşiyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 21.09.2020 10:53 | Son Güncelleme

Burhaniye Belediyesi, yeni sezon için çalışmalara başladı.

Burhaniye’de İskele yeni yüzüyle modernleşiyor

Burhaniye Belediyesi, yeni sezon için çalışmalara başladı. İskelede köklü bir değişim için kolları sıvayan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, halkın denizle daha çok iç içe olması için, ilk planda uzun yıllardır çözüme kavuşmayı bekleyen salaş dükkanları yeni ve modern yerlerine taşınması için çalışmaları başlattı.
Yeni proje tamamlandığında İskele sahil şeridi, başta meydan olmak üzere, yürüme ve eğlence alanlarıyla birlikte deniz seyrine uygun yeni görüntüsüne kavuşmuş olacak.
Sahilde vatandaşların deniz kenarında vakit geçirerek, manzarayı seyredebilecekleri alanlar oluşturmak için çalışmalara başlayan Burhaniye Belediyesi, Balıkçı barınağında denize sıfır konumda yer alan salaş görünümlü dükkanları, yaptığı yeni ve modern dükkanlara taşıyarak vatandaşların denizle buluşmasını sağlıyor. İskele Mahallesi Balıkçı Barınağı ile Ali Çetinkaya Parkının sahil tarafında denize sıfır bulunan salaş dükkanlar, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in talimatıyla modernize edilmiş şekilde yeni yerlerine kavuşuyor. Yürüyüş yolunun hemen karşı tarafında toplamda 275 m2 alana kurulacak dükkanların yapımı için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çelik Konstrüksiyon malzemelerden yapılan dükkanlar modern görünümüyle de tamamlandığında iskele mahallesinde fark oluşturacak. Bu yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan dükkanların içinde bulunduğu alana bir de meydan projesi hazırlayan Burhaniye Belediyesi, projeyi tamamladığında, içerisinde yürüyüş, dinlence ve eğlence alanlarıyla birlikte vatandaşları denizle iç içe vakit geçirilebilecekleri bir konseptle buluşturmuş olacak.

Burhaniye’de İskele yeni yüzüyle modernleşiyor

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